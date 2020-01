29 tết, giá thịt heo tăng từ 5%-10%

Ghi nhận tình hình chung trong ngày hôm nay, 23-1, cũng là ngày 29 tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nhu cầu mua sắm tết tại hầu hết các tỉnh, TP khá nhộn nhịp và tăng cao so với ngày thường.



Tình hình thị trường cơ bản ổn định, nguồn cung đảm bảo, không có hiện tượng tăng giá đột biến, lợi dụng khan hiếm hàng hóa giả tạo để thu lợi bất chính.



Tuy nhiên, trong những ngày này, người dân chủ yếu mua sắm các mặt hàng thực phẩm tươi sống, đồ uống, hoa, quả tươi... nên giá các mặt hàng này có tăng so với những ngày trước đó.



29 tết, giá thịt heo tăng 5%-10%. Ảnh: AH

Ví dụ, thịt heo so với ngày trước tết, giá chỉ tăng nhẹ 5%-10% do trước tết giá thịt heo đã ở mức khá cao. Cụ thể, giá thịt mông sấn ở mức 150.000-160.000 đồng/kg (miền Bắc), 140.000-150.000 đồng/kg (miền Nam), giá thịt heo thăn 160.000-170.000 đồng/kg (giá tương đương mức cuối tháng 12-2019, cao hơn cùng kỳ năm trước khoảng 45.000-60.000 đồng/kg).



Giá tôm sú loại to tăng khoảng 5% với mức 500.000-600.000 đồng/kg (loại 26-30 con/kg), tương đương so với cùng kỳ năm ngoái...; giá gạo tẻ thường ổn định, giá gạo nếp tăng nhẹ khoảng 5% tùy từng địa phương.



Sát tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nhu cầu mua sắm rau củ, trái cây của người dân tăng cao. Ảnh: AH

Một số mặt hàng khác như thịt gà, thịt bò, tăng 5%-15%. Giá các loại hoa, trái cây phục vụ cúng lễ tăng 10%-15%, giá rau củ ổn định hoặc chỉ tăng nhẹ. Giá một số loại rau củ hiện phổ biến như sau: Bắp cải 10.000-15.000 đồng/kg, su hào 5.000-8.000 đồng/củ, xà lách 15.000-20.000 đồng/kg, cà chua 15.000-20.000 đồng/kg (tùy địa phương), khoai tây 15.000-20.000 đồng/kg, súp lơ 10.000-15.000 đồng/cây...



Giá một số loại trái cây ngon để thắp hương, bầy mâm ngũ quả trong dịp tết như cam canh, quýt đường, thanh long, xoài cát Hòa Lộc, vú sữa... tăng nhẹ so với ngày thường.



Dự kiến vào ngày mai (30 tết), nhu cầu và giá một số mặt hàng thực phẩm tươi sống tại các chợ dân sinh giá có thể tăng nhẹ, giá các mặt khác ổn định, giá cây cảnh bắt đầu giảm.