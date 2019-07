6 tháng năm 2019, TKV lãi 1.700 tỉ, nộp ngân sách 9.500 tỉ

Ngày 10-7, tại Quảng Ninh, TKV đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.



Lương bình quân 11 triệu đồng/tháng

Phó Tổng giám đốc TKV Nguyễn Hoàng Trung cho biết, 6 tháng đầu năm, các khối kinh doanh của TKV đều có lãi, đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động với mức thu nhập tăng trên 6-7% so với năm 2018. Cùng với đó, các chỉ tiêu tài chính của TKV đạt tốt, việc triển khai đề án tái cơ cấu giai đoạn 2017 - 2020 được thực hiện quyết liệt, đảm bảo tiến độ.

Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm, trước áp lực nhu cầu than ngày một tăng cao, tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị tập trung sản xuất ở nhịp độ cao, gia tăng tối đa sản lượng than khai thác và huy động mọi nguồn lực để chế biến, pha trộn than đáp ứng kịp thời nhu cầu than cho các hộ tiêu thụ đã ký cam kết. TKV luôn ý thức cao trách nhiệm cung ứng than cho nền kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

6 tháng đầu năm 2019, TKV đã tiêu thụ 675.714 tấn alumin, đạt 52% kế hoạch và bằng 101% so với cùng kỳ 2018.



Kết quả, 6 tháng đầu năm, sản lượng than khai thác của tập đoàn đạt 21,85 triệu tấn, bằng 54 % kế hoạch năm, tăng 1,42 triệu tấn so với cùng kỳ. Than tiêu thụ: 22,82 triệu tấn, bằng 54 % kế hoạch và tăng 4 % so với cùng kỳ năm 2018.

TKV cũng cho biết, doanh thu toàn tập đoàn 6 tháng đầu năm ước đạt 67.735 tỉ đồng, đạt 53 % kế hoạch năm, bằng 103,2 % so với cùng kỳ 2018. Lợi nhuận ước đạt 1.700 tỉ đồng, bằng 56 % kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước thực hiện 9.500 tỉ đồng, bằng 55,3% kế hoạch; tăng 4,2% so với cùng kỳ. Tiền lương bình quân toàn tập đoàn đạt 11,47 triệu đồng/người-tháng.

Làm than thông minh hơn, làm việc sáng tạo hơn

Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải trao quà động viên công nhân hầm lò.



Ông Đặng Thanh Hải, Tổng giám đốc TKV cho biết, trong quý III-2019, dự báo nhu cầu than cho các hộ điện, xi măng, phân bón - hóa chất vẫn ở mức cao; Diễn biến giá than trên thị trường thế giới có xu hướng giảm do kinh tế Trung Quốc suy giảm, dẫn tới nhu cầu than của Trung Quốc cũng giảm mạnh; giá alumin vẫn ở mức thấp so với năm 2018, điều kiện sản xuất của TKV ngày một khó khăn hơn, nhất là trong tháng 7 - thời gian cao điểm mưa bão. Đây là những yếu tố tác động trực tiếp đến sản xuất kinh doanh của tập đoàn và các đơn vị.

Lãnh đạo TKV khẳng định sẽ tiếp tục chủ động, linh hoạt trong điều hành sản xuất, bám sát nhu cầu thị trường, tiếp tục phát huy và giữ vững nhịp độ sản xuất như hiện nay. Đồng thời rà soát lại năng lực sản xuất các khu vực khai thác cũng như của các đơn vị để huy động tăng năng suất, tăng tối đa sản lượng các sản phẩm khoáng sản, hoá chất, điện thương phẩm, nhất là sản lượng than khai thác, chế biến, trên tinh thần sẵn sàng đáp ứng, đảm bảo đủ nguồn hàng cho các hộ tiêu thụ đã ký kết hợp đồng với TKV.

TKV phấn đấu 9 tháng năm 2019 hoàn thành trên 75% kế hoạch. Để hoàn thành nhiệm vụ này, TKV tiếp tục tập trung sản xuất, chế biến than đáp ứng yêu cầu thị trường; đặc biệt là đảm bảo than cho điện, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm khoáng sản chính như alumin, đồng, kẽm, phôi thép khi giá bán sản phẩm và thị trường đang tốt.

Ngoài ra, lãnh đạo TKV yêu cầu các đơn vị làm tốt công tác môi trường và công tác phòng chống mưa bão; Tăng cường công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí để giảm thiểu ảnh hưởng của chỉ số giá tiêu dùng tác động lên giá thành sản xuất đảm bảo cân đối lợi nhuận; Tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, bảo vệ tài nguyên trong ranh giới đã được cấp phép khai thác và ranh giới quản lý tài nguyên...