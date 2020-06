604 doanh nghiệp đạt hàng Việt Nam chất lượng cao 2020

Kết quả khảo sát hành vi người tiêu dùng do Hội DN hàng Việt Nam chất lượng cao thực hiện cho thấy trong thời gian bùng phát dịch COVID19, các mặt hàng thực phẩm và hóa phẩm, chất tẩy rửa, vệ sinh cá nhân, nhà cửa là các sản phẩm được người tiêu dùng gia tăng sử dụng. Tiếp đến là các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Trong khi đó, các sản phẩm tiêu dùng không thiết yếu như sản phẩm may mặc, gia dụng, đồ uống hạn chế tiêu dùng. Trong tương lai gần những ngành hàng trên vẫn sẽ là ưu tiên trong lựa chọn tiêu dùng. Các sản phẩm may mặc, gia dụng...dù vẫn được mua dùng nhưng không nằm trong danh mục sản phẩm ưu tiên tiêu dùng. Về mua sắm trực tuyến, có đến 82% người tiêu dùng được khảo sát có mua online trong thời gian cách ly xã hội do dịch COVI-19. 98% những người đã mua online trong thời gian dịch bùng phát sẽ vẫn tiếp tục duy trì mua online trong tương lai