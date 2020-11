9 tháng, TKV đạt doanh thu 94.000 tỉ, nộp ngân sách 15.600 tỉ

Mục tiêu của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) trong quý IV-2020 là khai thác 9,3 triệu tấn than, than tiêu thụ trên 10,5 triệu tấn; duy trì ổn định, việc làm cho cán bộ, nhân viên.



Ông Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TKV cho biết, 9 tháng tính từ đầu năm 2020, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của TKV đều đạt và vượt hơn so với cùng kỳ năm 2019. Xét trong bối cảnh bệnh dịch COVID-19 bùng phát hai lần trong năm nay thì kết quả đạt được là sự quyết tâm và cố gắng, nỗ lực rất cao của toàn tập đoàn.

9 tháng năm 2020, TKV khai thác than nguyên khai đạt gần 30 triệu tấn.



Theo đó, doanh thu toàn tập đoàn 9 tháng ước đạt 94.024 tỉ đồng. Than nguyên khai sản xuất đạt gần 30 triệu tấn. Sản xuất điện được 7,9 tỉ kWh. Việc làm, thu nhập cho người lao động duy trì ổn định với mức thu nhập bình quân trên 13 triệu đồng/người/tháng. Mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh gặp không ít khó khăn, song kết thúc 9 tháng qua, TKV đã đóng góp trên 15.600 tỉ đồng cho ngân sách Nhà nước, đạt 83% kế hoạch và tăng 6% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, ngay từ đầu năm 2020, do xác định được tính chất, mức độ phức tạp và hậu quả nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19, lãnh đạo TKV đã quyết liệt chỉ đạo CBCNV toàn tập đoàn nghiêm túc chấp hành công tác phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ và các cấp chính quyền địa phương.

Trong 9 tháng, TKV và các đơn vị thành viên đã chi gần 100 tỉ đồng cho công tác phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ người lao động trong tập đoàn; ủng hộ các cơ quan trung ương, các địa phương nhằm chung tay, góp sức với các cấp chính quyền trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh.

Ông Lê Minh Chuẩn nhấn mạnh, trong thời gian tới, tập đoàn tiếp tục tập trung chỉ đạo điều hành sản xuất trong trạng thái bình thường mới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch - vừa ổn định sản xuất kinh doanh hiệu quả”. Đẩy mạnh tiêu thụ tối đa các sản phẩm đồng, thép, kẽm và tiêu thụ hợp lý sản lượng alumin phù hợp với diễn biến giá thị trường. Phấn đấu đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động toàn tập đoàn. Bên cạnh đó, cần chủ động xây dựng sớm kế hoạch năm 2021; nhất là việc đào lò, bóc xúc đất đá chuẩn bị sản xuất cho năm tới.

Lãnh đạo TKV cũng yêu cầu các đơn vị cần thực hiện nghiêm công tác quản lý an toàn lao động, tăng cường kiểm tra hiện trường và hoàn thiện các giải pháp phòng ngừa; chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo và sử dụng lao động đảm bảo số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu sản xuất.

Mục tiêu của tập đoàn trong quý IV-2020 là khai thác 9,3 triệu tấn than, than tiêu thụ trên 10,5 triệu tấn; duy trì ổn định việc làm cho cán bộ, nhân viên, đảm bảo đóng góp cho ngân sách nhà nước và các địa phương có đơn vị của TKV đang đứng chân hoạt động.