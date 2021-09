Ngày 30-9, Bộ Công Thương cho biết, cán cân thương mại hàng hóa tháng 9 ước xuất siêu 500 triệu USD.

Tính chung 9 tháng năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa ước nhập siêu 2,13 tỉ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 16,66 tỉ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 20,9 tỉ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 18,87 tỉ USD.



Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nhập siêu trong 9 tháng năm 2021 là do kinh tế thế giới phục hồi nhu cầu tăng, các doanh nghiệp của ta đã tăng lượng nhập khẩu nguyên vật liệu để phục vụ cho sản xuất.

Trong khi đó, giá cả hàng hóa, cước vận tải thế giới tăng nên giá nhập khẩu nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất tăng cao, góp phần tăng kim ngạch nhập khẩu nước ta. Trong khi xuất khẩu lại giảm tốc từ tháng 6 đến nay do dịch COVID-19, đã ảnh hưởng đến xuất khẩu của các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, TP.HCM, khu vực Đông Nam bộ.

Quá trình thông quan xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Trung Quốc, đặc biệt là các mặt hàng nông, thủy sản thời gian gần đây gặp khá nhiều bất lợi khi Trung Quốc liên tục tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc.



Mặt hàng thép đem lại nhiều giá trị xuất khẩu cho Việt Nam trong năm 2021.

Do đó, từ nay đến cuối năm để ngăn chặn đà suy giảm xuất khẩu do ảnh hưởng của đại dịch, Bộ Công Thương đã và đang tập trung các giải pháp củng cố và mở rộng thị trường xuất khẩu, tận dụng tối đa lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã có hiệu lực; hướng dẫn doanh nghiệp chú trọng vào các thị trường nhỏ và thị trường ngách.

Đồng thời làm việc với Đại sứ quán Trung Quốc đề nghị tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan, xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu biên giới phía Bắc.

Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 9 ước đạt 27 tỉ USD, giảm 0,8% so với tháng trước, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tính chung 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 240,5 tỉ USD, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước.

Một số mặt hàng xuất khẩu giảm như dầu thô sụt giảm mạnh tới 45,5% về lượng và giảm 11,6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng có đóng góp lớn vào mức tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu là sắt thép các loại, ước đạt 8,23 tỉ USD, tăng 125,4% so với cùng kỳ năm trước, hàng dệt và may mặc ước đạt 23,46 tỉ USD, tăng 5,8%



Trong 9 tháng năm 2021, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 69,8 tỉ USD, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là Trung Quốc ước đạt 38,5 tỉ USD, tăng 18,3%,....

9 tháng năm 2021, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam ước đạt 242,65 tỉ USD, tăng 30,5% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 81,2 tỉ USD, tăng 40,9% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc đạt 39,8 tỉ USD, tăng 20,6%.