An Đông Plaza miễn phí quản lí 6 tháng cho tiểu thương

Ghi nhận tại chợ An Đông và Trung tâm thương mại (TTTM) An Đông Plaza ngày 13-3 cho thấy, nhiều tiểu thương phải cho thuê lại sạp, sang sạp, trả sạp trước hợp đồng do ảnh hưởng của dịch COVID - 19



Bà L., kinh doanh quần áo tại chợ An Đông cho hay vừa mới hoàn tất các nghĩa vụ thuế với cơ quan nhà nước cũng như chấp nhận mất 30 triệu tiền cọc vì trả mặt bằng trước thời hạn để xin tạm nghỉ tháng 4 này.

“Một tháng tôi phải trả thuế, chi phí nhân viên hết khoảng 30 triệu đồng mà từ tết đến nay chợ rất vắng, bán không đủ trang trải chi phí. Tôi không thể gồng nổi nên đành trả lại sạp trước thời hạn hợp đồng" - bà L chia sẻ.

Tương tự, cửa hàng kinh doanh mỹ nghệ Vân Trang tại chợ An Đông ngày 12-3 cũng phải dán thông báo tạm ngừng hoạt động bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Trung.

Liên lạc với một sạp quần áo đang treo bảng cho thuê sạp, chủ sạp này cho biết trước đây có một người khác thuê, họ đã trả lại sạp vào trước tết. Giá thuê sạp khoảng sáu, bảy triệu đồng, đến nay cũng có vài người hỏi nhưng người ta chê giá cao cộng với dịch họ ngại sẽ ít khách nên hiện tại sạp vẫn chưa có ai thuê.

Tại Trung tâm An Đông Plaza, ông L.T.T cho biết, hồi trước tết bán ế quá nên đã để trống sạp và treo bảng cho thuê. Giá sạp cũng được giảm năm triệu đồng, xuống còn 15 triệu nhưng không có ai liên lạc.

"Tôi đang kinh doanh một sạp khác mà cứ sáng dọn ra chiều dọn vô, cả ngày mà không có ai mở hàng" - ông T than.

Cùng ngày, tại TTTM An Đông Plaza, ban quản lí (BQL) đã phát loa thông báo nhằm chia sẻ với bà con tiểu thương trong tình hình kinh doanh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Theo đó, BQL TTTM An Đông Plaza miễn phí quản lí cho tiểu thương trong vòng sáu tháng, áp dụng từ tháng 3-2020.

Bà Thái Vân, chủ sạp 1A44 kinh doanh quần áo tại lầu 1 cho biết, dù chưa nhận được thông báo chính thức nhưng việc miễn phí quản lí 600 ngàn đồng/tháng/sạp cho tiểu thương từ BQL TTTM An Đông Plaza thể hiện sự chia sẻ của BQL đối với tiểu thương trong mùa dịch này. Và dù mức phí này không lớn nhưng là sự quan tâm, đồng hành của BQL khi tiểu thương gặp khó khăn.

Doanh thu sụt giảm trầm trọng do dịch COVID-19, ngày 19-2, tiểu thương chợ An Đông gửi đơn lên lãnh đạo UBND quận 5, lãnh đạo Chi cục Thuế quận 5, BQL chợ An Đông kiến nghị xin giảm 50% thuế trong thời gian từ ba đến sáu tháng. Liên quan về việc xin giảm thuế trên, được biết Chi cục thuế quận 5 đã báo cáo kiến nghị Cục thuế TP.HCM.

Một số hình ảnh các sạp treo bảng cho thuê tại chợ An Đông và TTTM An Đông Plaza:



Cửa hàng kinh doanh mỹ nghệ Vân Trang dán thông báo tạm dừng hoạt động



Khách đi chợ dễ nhìn thấy các sạp treo biển cho thuê sạp, kho



Một sạp kinh doanh hàng mỹ nghệ treo bảng cho thuê sạp



Các sạp giảm giá mà vẫn chưa tìm ra khách thuê







Vắng khách, tránh dịch chủ sạp chưa khai trương trở lại



Trong tình hình vắng khách mua sắm nhiều người liên lạc thuê nhưng cho rằng sáu bảy triệu đồng giá vẫn còn cao