ASEAN thống nhất ưu tiên ký hiệp định RCEP vào cuối năm nay

Ngày 30-8, Bộ Công Thương tổ chức họp báo thông tin về các kết quả quan trọng của Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 52 và các hội nghị liên quan (AEM 52). Thông tin tại buổi họp báo, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết Hội nghị AEM 52 đã thành công tốt đẹp.

Về nội khối, kết quả quan trọng nhất đạt được tại Hội nghị AEM 52 lần này đối với Việt Nam là việc các Bộ trưởng thống nhất tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện các sáng kiến, ưu tiên kinh tế do Việt Nam đưa ra cho năm Chủ tịch mặc dù các nước ASEAN đang phải đối mặt với các thách thức to lớn do đại dịch COVID-19 gây ra.



Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh chủ trì buổi họp báo. Ảnh: CẤN DŨNG

"Việt Nam đã xây dựng 13 sáng kiến trọng tâm cho năm 2020. Trong số 13 sáng kiến này, các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN đã thông qua hai sáng kiến là chỉ số hội nhập số ASEAN và khung khổ tham chiếu về kết nối các trung tâm đổi mới sáng tạo ASEAN. 11 sáng kiến còn lại sẽ tiếp tục được ASEAN triển khai theo đúng lộ trình và hoàn tất vào cuối năm nay", Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết.

Ngoài ra, Hội nghị AEM 52 cũng thảo luận và tìm ra các giải pháp nhằm triển khai Kế hoạch tổng thể năm 2025 của Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC). Mục tiêu là đưa ra các giải pháp giúp ASEAN trở thành một không gian kinh tế rộng lớn, quy mô hơn, mang tính gắn kết chặt chẽ và đủ vững mạnh làm điểm tựa cho các nước ASEAN sở hữu vị thế cạnh tranh thuận lợi so với các nền kinh tế trong khu vực và trên toàn cầu.

Các Bộ trưởng cũng thảo luận định hướng xây dựng kế hoạch tổng thể phục hồi kinh tế ASEAN cho giai đoạn sau đại dịch COVID-19.

Về ngoại khối, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết ASEAN đã thống nhất định hướng ưu tiên cho việc ký kết Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (Hiệp định RCEP) vào cuối năm 2020. Đồng thời, có những trao đổi sơ bộ để rà soát, tăng cường hợp tác kinh tế với các đối tác khác như Canada, Úc, New Zealand, Anh.

"Với Việt Nam, Hiệp định RCEP được ký kết và thực thi sẽ mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuấ khẩu, tham gia vào các chuỗi giá trị mới trong khu vực và tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài" - Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chia sẻ.



Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: CẤN DŨNG

Tại Hội nghị, các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và các nước đối tác cũng thông qua Kế hoạch hành động ASEAN+3 về giảm thiểu tác động kinh tế của dịch COVID-19 và sáng kiến chung giữa các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và Hàn Quốc về thúc đẩy kết nối kinh tế ứng phó với dịch COVID-19.

Các Bộ trưởng ASEAN nhất trí việc cần duy trì các cam kết hiện hành về mở cửa thị trưởng trong thương mại và đầu tư, kiềm chế áp dụng các biện pháp gây hạn chế không cần thiết đối với thương mại, tăng cường các biện pháp thuận lợi hóa thương mại nhằm ổn định sản xuất, duy trì kết nối chuỗi cung ứng, xây dựng kế hoạch hồi phục sau đại dịch.

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 52 và các hội nghị liên quan là sự kiện quan trọng nhất năm trong lĩnh vực kinh tế của ASEAN. Hội nghị kéo dài từ ngày 22 đến 29-8, là dịp quan trọng để các Bộ trưởng Kinh tế của ASEAN rà soát lại về tình hình hoạt động kinh tế của khu vực từ đầu năm 2020 đến nay, đưa ra các định hướng hoạt động của ASEAN trong thời gian tới.