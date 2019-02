Ba rọi rút sườn 200.000 đồng/kg hút khách ngày 29 tết

Báo cáo của Sở công thương TP.HCM với UBND TP.HCM về tình hình thị trường tết ngày 29 tết cho thấy lượng hàng hóa về ba chợ đầu mối Bình Điền, Hóc Môn, Thủ Đức tiếp tục ở mức cao, đạt 13,3 triệu tấn/đêm, tăng 60,2% so ngày thường.

Về giá tại các chợ đầu mối, lượng rau củ nhập chợ vẫn ở mức cao so với ngày thường nhưng đã giảm so với ngày hôm trước. Giá bầu, bí, cà pháo, rau củ Đà Lạt… giảm sâu, xà lách các loại giảm khoảng 80% so với ngày thường. Trong khi đó, sức mua các mặt hàng thịt heo tăng mạnh nhưng do lượng hàng nhập chợ tăng gần hai lần (89,1%) so ngày thường và tăng 6,7% so ngày hôm trước, nên tùy mặt hàng mà có tăng nhẹ. Riêng tại các chợ lẻ, do bước vào thời điểm cận tết, người dân mua sắm các mặt hàng phục vụ nhu cầu chưng cúng nên giá gà ta, xoài cát Hòa Lộc, mãng cầu tròn, cam sành, hoa... tăng. Riêng bánh mứt, bia rượu, nước giải khát, lượng hàng cung ứng ra thị trường dồi dào. Sở công thương TP.HCM cho biết, thông tin thị trường từ các quận huyện, hệ thống chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, doanh nghiệp bình ổn thị trường báo cáo về cho thấy giá cả thị trường trên địa bàn đến nay tương đối ổn định, chưa xảy ra khan hàng, số giá cục bộ tại các địa bàn. Mãi lực tuy có giảm so ngày 28 tháng tết nhưng vẫn tiếp tục duy trì mức cao so ngày thường. Nhìn chung, thị trường ngày 29 tết tương đối ổn định, giá cả các mặt hàng thiết yếu ổn định, đặc biệt là hàng hóa thuộc chương trình bình ổn thị trường, đảm bảo cung ứng đầy đủ phục vụ người tiêu dùng.