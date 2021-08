Công tư phải phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) mới đây đã có văn bản gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất một số giải pháp cấp bách để hỗ trợ DN, trong đó có giải pháp “ba tại chỗ”. Theo Ban IV, tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, mô hình “ba tại chỗ” đã được vận hành tương đối hiệu quả. Lý do, nhờ sự tuân thủ nghiêm của DN về phòng chống dịch và nhờ sự hỗ trợ sát sao của các cấp chính quyền. Từ thực tế trên, Ban IV cho rằng đi kèm với thực hiện “ba tại chỗ” cần một quy trình phối hợp công tư chặt chẽ và một quy trình giám sát nghiêm túc trong việc triển khai để phát hiện và ứng phó sớm với mọi vấn đề phát sinh. Điều này giúp địa phương tính toán được nhu cầu y tế và các điều kiện cần thiết khác duy trì cho chống dịch. Đồng thời giúp DN có thể yên tâm vận hành công việc và không bị rơi vào những tình cảnh khủng hoảng như tình trạng một số nhà máy trở thành chùm F0 như tại phía Nam mấy ngày qua. AN HIỀN Linh hoạt, không rập khuôn cứng nhắc “ba tại chỗ” Bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hội Lương thực Thực phẩm TP.HCM, nhìn nhận các DN đang rất lo lắng trước nguy cơ hiện hữu là phải dừng sản xuất bất cứ lúc nào khi gần đây xuất hiện tình trạng dịch xâm nhập vào một số nhà máy dù đang thực hiện “ba tại chỗ”. “Nếu tình trạng này còn tiếp tục lan rộng thì nguy cơ đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng hàng hóa thiết yếu cho TP.HCM rất lớn” - bà Chi lo lắng. Đồng quan điểm, nhiều DN cũng nhận thấy mô hình “ba tại chỗ” khó có thể kéo dài vì không thể biến khu công nghiệp, nhà máy sản xuất thành một khu dân cư. Tâm lý NLĐ bất ổn khi phải ở lâu trong nhà máy chịu sự kiểm soát khắt khe. Vì vậy nhiều công ty đang dần rút lui khỏi mô hình “ba tại chỗ”. Do vậy cơ quan chức năng cần có giải pháp thay thế, cải tiến linh hoạt theo từng mô hình DN hoặc địa phương. Tại chương trình Cà phê doanh nhân do Hiệp hội DN TP.HCM (HUBA) tổ chức mới đây, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi cho rằng không nên gò bó ở hai phương thức “ba tại chỗ” hay “một cung đường hai điểm đến”. Nếu từng DN, loại hình DN có phương thức sản xuất đảm bảo an toàn dịch bệnh thì có thể đề xuất. Theo đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP sẽ chỉ đạo Ban chỉ đạo phòng chống dịch quận, huyện, ngành chức năng thẩm định vận hành theo phương thức đó. TÚ UYÊN