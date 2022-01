Thời gian gần đây, hàng loạt mặt hàng nông sản của Việt Nam như thanh long, mít, xoài, dưa hấu... bị ùn ứ tại biên giới. Điều này khiến hàng nghìn tấn nông sản đang phải đối diện với nguy cơ hư hỏng, nông dân ở các tỉnh miền Tây lao đao trong bối cảnh dịp Tết cận kề.

Trước tình hình này, sàn thương mại điện tử (TMĐT) Tiki phối hợp cùng Sở Công Thương TP.HCM kết nối với các nhà vườn, triển khai dự án “TikiDELI đồng hành cùng nông dân Việt”.

Theo đó, Tiki trực tiếp thu mua nông sản tại vườn, cam kết phân phối giá gốc không lợi nhuận đến tay người tiêu dùng và tung hàng loạt ưu đãi miễn phí vận chuyển và giao nhanh trong 2 giờ (áp dụng với một số địa điểm tại TP. HCM).

Cụ thể 2 mặt hàng mít Thái (trồng tại Long An) và thanh long (Long An) được bán với giá lần lượt 7.000 đồng/kg và 10.000 đồng/kg; dưa hấu Long An được bán với giá 8.500 đồng/kg; bưởi da xanh ở Bến Tre được trợ giá chỉ 29.000 đồng/ trái 1,5kg.

Ông Nguyễn Quách Nhi, Giám đốc Ngành hàng Thực phẩm Tiêu dùng Tiki, cho rằng việc giải cứu nông sản chỉ là ngắn hạn và mang tính thời vụ, khó có thể giải quyết triệt dể vấn đề cho nhà nông trong bài toán đầu ra sản phẩm.

“Chính vì vậy, Tiki đang nỗ lực để đồng hành dài hạn cùng nông sản Việt Nam. Chúng tôi tin rằng ngành nông nghiệp Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng phát triển, người Việt Nam cũng rất cởi mở với các mặt hàng nông sản nước nhà. Với chương trình TikiDELI đi cùng nông sản Việt, chúng tôi mong rằng sẽ mang đến cho khách hàng những mặt hàng nông sản nội địa chất lượng với giá thành tiết kiệm nhất.

Đồng thời, chúng tôi hy vọng có thể tạo ra những ảnh hưởng tích cực với nền nông nghiệp Việt thông qua việc tạo ra kênh phân phối số bền vững cho nông dân, nâng cao thu nhập bình quân cho người làm nông”- ông Nhi nhấn mạnh.

Cũng theo vị này, chỉ trong hai ngày triển khai chương trình đã có gần 8 tấn nông sản được bán ra. Dự kiến, tổng số lượng trái cây tiêu thụ trong chiến dịch sẽ lên đến 100 tấn.

Trước đó, hệ thống siêu thị GO! / Big C, Tops Market và go! thuộc Tập đoàn Central Retail cũng triển khai chương trình đồng hành cùng nông dân, đẩy mạnh tiêu thụ trái thanh long. Theo đó thanh long ruột đỏ tại hệ thống siêu thị miền Nam được bán với giá chỉ 12.900 đồng/kg, và tại khu vực Hà Nội là 15.900 đồng/kg.

Đồng thời, các hệ thống bán lẻ của Central Retail còn chế biến các món ăn, thức uống từ thanh long như bánh mì, thạch thanh long, sinh tố, nước ép… để nâng tầm thương hiệu cho thanh long.

Theo đại diện đơn vị này, dự kiến ngay trong tuần đầu tiên áp dụng chương trình, các siêu thị của Central Retail sẽ tiêu thụ khoảng 20 tấn thanh long, và sẽ nâng dần sản lượng tiêu thụ căn cứ vào sức mua đang tăng mạnh từng ngày, dịp cuối năm.