Bắt khẩn cấp đối tượng sản xuất nước tăng lực Number One giả

Thông tin từ Tổng cục quản lí thị trường (QLTT) vừa cho biết, sau thời gian mở rộng điều tra liên tỉnh, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã tìm ra bốn tụ điểm chuyên tiêu thụ sản phẩm nước tăng lực Number One giả do cơ sở của T.M.H sản xuất. Đồng thời thu hồi gần 20.000 sản phẩm.

Trước đó vào khoảng giữa tháng 12-2019, Cục QLTT tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Phòng cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất của ông T.M.H tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở có hành vi sản xuất, đóng gói nước tăng lực Number one giả gồm hơn 8.400 chai thành phẩm, bên trong chứa chất lỏng màu vàng, bên ngoài ghi nhãn hàng hóa “Nước uống tăng lực Number 1” giả sản phẩm của công ty TNHH Number ONE Hà Nam. Hơn 38.400 chai nguyên liệu, bên trong chứa chất lỏng màu vàng đã được đóng nắp chai, không nhãn mác.

Hơn 1.500 vỏ thùng carton thành phẩm, bên ngoài thùng ghi Nước tăng lực Number one. Tổ chức cá nhân sản xuất và phân phối sản phẩm: Công ty TNHH Number One; địa chỉ: Cụm Công nghiệp Kiện Khê 1, thị Trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Và 40 cuộn bao nhựa PE CO dùng để bọc sáu chai/lốc, dùng để đóng lốc bằng máy; 50 cuộn bao nhựa PE CO dùng để bọc sáu chai/lốc, dùng để đóng lốc bằng tay; 10kg keo dây dùng để dán thùng thành phẩm….

Cùng 900 vỏ thùng bằng nhựa ghi thông tin: TIDE chuyên dụng hương Downy 9Kg; hai thùng bao bì nhựa PE ghi thông tin: OMO thế hệ mới; 3 kg giấy ghi nội dung chữ nước ngoài; chín bao bột giặt thành phẩm bên ngoài ghi thông tin: P&G Profressional TIDE.



Lực lượng chức năng phát hiện cơ sở có hành vi sản xuất, đóng gói nước tăng lực Number one giả

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã phối hợp Công An tỉnh Bình Phước, Lâm Đồng, Đắk Nông, phát hiện bốn tụ điểm, xác định là nơi tiêu thụ “Nước tăng lực Number One” có dấu hiệu giả do các đối tượng sản xuất.

Cụ thể, hộ kinh doanh NTMT tại địa chỉ KP4, Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng do bà NTMĐ làm chủ. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 4.700 chai nước uống tăng lực Number One giả.

Hộ kinh doanh do bà ĐTA làm chủ địa chỉ thị trấn Đắk Mil, Huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 5.300 chai nước uống tăng lực Number One giả.

Hộ kinh doanh HĐ do bà LTTT địa chỉ thôn Khắc Khoan, Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước làm chủ. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 7.536 chai nước uống tăng lực Number One giả.

Riêng kiểm tra tại công ty TNHH Sản xuất TMDV SGPN tại địa chỉ Khu DV2, D6, KCN Tân Thới Hiệp, P. Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM, phát hiện số lượng lớn nước tăng lực đã đóng nắp chai, chưa dán nhãn.

Xác định cơ sở có dấu hiệu sản xuất hàng giả, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng T.M.H để phục vụ công tác điều tra. Hiện vụ việc đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật