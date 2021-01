Bất ngờ với khô trâu, cá kho... đóng hộp sang trọng

Hàng loạt đặc sản miền Nam Hàng loạt món đặc sản miền Nam cũng được các cửa hàng, siêu thị lựa chọn đưa vào giỏ quà tết. Tiêu biểu như bánh pía Sóc Trăng, kẹo dừa Bến Tre, nem Lai Vung, bánh tét lá cẩm Cần Thơ, mật ong rừng U Minh; khô nhái, khô bò của An Giang, khô cá sặc rằn Cà Mau… Nhiều đặc sản miền Trung cũng được người dân TP.HCM chọn mua ăn chơi lai rai ngày tết như tré Bà Đệ, chả bò Đà Nẵng, mực rim me, bánh khô mè, trà cung đình Huế… Đắt hàng giỏ quà tết sức khỏe Dịp tết năm nay, những giỏ quà với thực phẩm tốt cho sức khỏe, thực phẩm hữu cơ (organic) được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Bà Ánh Tuyết (quận Tân Bình, TP.HCM) cho biết bà vừa chọn mua một số giỏ quà thực phẩm organic. “Đang trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp nên gia đình tôi chọn những mặt hàng bồi bổ cho sức khỏe, tăng sức đề kháng, an toàn” - bà Ánh Tuyết nói. Đại diện chuỗi cửa hàng thực phẩm hữu cơ Organica (TP.HCM) thông tin năm nay cửa hàng tập trung cung cấp những mặt hàng độc đáo, đặc biệt nhất để người tiêu dùng có một cái tết an lành, tết mạnh khỏe. Cụ thể, các sản phẩm trong giỏ quà tết chủ yếu là rau củ, trái cây, bánh mứt hữu cơ. Đơn cử như táo tàu hữu cơ, mứt gừng hữu cơ, mứt vỏ cam hữu cơ, hạt điều rang hữu cơ; các loại nước ép hữu cơ, rượu vang hữu cơ.