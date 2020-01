Bắt tại trận cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm Nón Sơn dỏm

Ngày 3-1, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an huyện Bình Chánh kết hợp Đội 7, Phòng PC03 Công an TP.HCM kiểm tra tại kho hàng không số tại ấp 6, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM do bà LTTP (ngụ tại quận Bình Tân) làm chủ.

Qua kiểm tra tổ công tác phát hiện bà P. cùng với chồng là ông TVV và một số nhân viên đang sản xuất nón bảo hiểm giả mạo chất lượng và nhãn hiệu Nón Sơn.



Tổ công tác tiến hành lập hồ sơ ban đầu, tạm giữ tang vật phương tiện để xác minh, xử lý đối với bà P.

Theo bà P., bà bắt đầu sản xuất Nón Sơn giả từ tháng 10-2019, mỗi ngày sản xuất 300-400 cái, khi có người đặt hàng thì bà mới làm, bán giá 25.000 đồng/cái.

Ngày 28-12-2019, một phụ nữ tên T. không rõ lai lịch đặt hàng qua ứng dụng Zalo nên bà P. cùng nhân viên tiến hành sản xuất 500 nón bảo hiểm giả thương hiệu Nón Sơn. Ngày 3-1, khi bà chưa kịp giao hàng thì bị Công an huyện Bình Chánh phát hiện.

Tại buổi kiểm tra, tổ công tác phát hiện kho hàng có 500 nón loại nửa đầu thân nón ghi chữ Nón Sơn, một máy khoan không rõ nhãn hiệu; máy đóng nút, máy nén khí, 1.250 vỏ nhựa mũ bảo hiểm, 15 kg quai nón, lưỡi nón bảo hiểm…

Tổ công tác tiến hành lập hồ sơ ban đầu, tạm giữ tang vật, phương tiện để xác minh, xử lý đối với bà P. Ngoài hành vi sản xuất hàng giả nêu trên, bà P. còn có thêm hành vi hoạt động kinh doanh hình thức hộ kinh doanh mà không có giấy chứng nhận đăng ký theo quy định.

Có mặt tại hiện trường, ông Nguyễn Ngọc Tý, Giám đốc điều hành Công ty Nón Sơn, cho biết sản phẩm mũ bảo hiểm lực lượng chức năng bắt được là giả đến 95%, từ nguyên liệu, cụm dây quai đeo tới lưỡi, lót thêu cực kỳ tinh vi.

Dưới đây là một số hình ảnh tại kho hàng bị lực lượng chức năng phát hiện sản xuất mũ bảo hiểm giả Nón Sơn.



Máy phun sơn.



Màu sơn chứa trong các can ở khu vực phun sơn.



Mũ bảo hiểm Nón Sơn được "trang trí" màu.



Dây quai đeo mũ bảo hiểm.



Hàng hóa được đóng gói.



Đơn hàng...



Máy khoan lỗ đóng mạc cho mũ bảo hiểm.



Máy đóng nút lưỡi mũ bảo hiểm.



Máy dập đinh tán mũ bảo hiểm.