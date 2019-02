Bị phạt 116 triệu vì bán thuốc 'sung sướng' cấm

Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) vừa cho biết: Mới đây Đội Quản lý thị trường số 6 phối hợp với Phòng chống Tội phạm Công nghệ cao (PA05, công an thành phố Hà Nội) và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và chức vụ công an quận Nam Từ Liêm kiểm tra đối với cơ sở kinh doanh do ông Nguyễn Bá Tước là chủ hộ kinh doanh tại địa chỉ: Lô 15, khu đô thị Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.



Cơ sở này đang kinh doanh 57 mặt hàng với hơn 1.380 đơn vị sản phẩm gồm các loại sản phẩm: nước hoa gợi tình, xịt chống xuất tinh sớm, thuốc cường dương nam, tăng cường sinh lý nữ,...

Toàn bộ số hàng hóa này do nước ngoài sản xuất, không xuất trình được hóa đơn chứng từ. Đoàn kiểm tra tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa này để tiếp tục xác minh làm rõ.

Ông Nguyễn Bá Tước, chủ hộ kinh doanh trình bày sử dụng website nhathuoc18.com để kinh doanh hàng hóa và chưa thực hiện thông báo với Bộ Công Thương theo quy định. Tổng trị giá hàng hóa theo giá niêm yết trên website: 1.471.420.000 đồng (một tỷ, bốn trăm bảy mươi mốt triệu, bốn trăm hai mươi ngàn đồng).

Ông Tước thừa nhận đã buôn bán hàng hóa là hàng cấm chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Việt Nam gồm các mặt hàng cụ thể: Thuốc cường dương nam Ruby Viagra Tenology American, Thuốc cường dương nam Dong Chong Chia Xao, Thuốc cường dương nam Black Gold American, Thuốc cường dương Viagra Red…

Mỹ phẩm gồm nước hoa gợi tình Lure Pheromone Attractant USA, Thuốc cường dương nam Dong Chong Chia Xao, Nước hoa gợi tình Lure Pheromone Attractant USA for her, Tăng kích cỡ dương vật Titangel…

Ngoài ra còn các mặt hàng là thực phẩm chức năng như sản phẩm tăng cường sinh lý nữ Valentine US Water, Tăng cường sinh lý nữ Sexdrops USA, Tăng cường sinh lý nữ Passion Powder Mỹ…

Đội Quản lý thị trường số 6 cùng các cơ quan chức năng đã tiến hành họp thống nhất đề xuất xử lý vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Bá Tước về các hành vi vi phạm gồm:

1/ Không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định; 2/ Đối với hành vi thiết lập website thương mại điện tử bán hàng mà không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định;

3/ Kinh doanh hàng hóa nhập lậu là thực phẩm chức năng; 4/ Kinh doanh thuốc không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; 5/ Bán thuốc chưa được phép lưu hành; 6/ Kinh doanh mỹ phẩm chưa thực hiện công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Tổng tiền xử phạt là 116.500.000 đồng (một trăm mười sáu triệu năm trăm nghìn đồng). Đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng vi phạm với Tổng trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy 183.227.000 đồng (một trăm tám mươi ba triệu hai trăm hai mươi bảy nghìn đồng).

Toàn bộ hồ sơ vụ việc trên đã được Đội Quản lý thị trường số 6 bàn giao Cục Quan lý thị trường thành phố Hà Nội để ra quyết định xử phạt đối với ông Nguyễn Bá Tước.