Biển Cửa Lò mong muốn đón 3 triệu đợt khách năm 2019

Chiều 9-4, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), Sở TTTT, Sở Du lịch, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An và UBND thị xã Cửa Lò phối hợp tổ chức Họp báo tuyên truyền, quảng bá du lịch Cửa Lò, Nghệ An năm 2019.



Quang cảnh buổi họp báo.

Hơn 60 đại diện, thường trú cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh, đại diện 25 công ty lữ hành du lịch tham gia buổi họp báo.



Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2019 với chương trình khai mạc nghệ thuật đặc sắc diễn ra vào tối ngày 26-4, với chủ đề “Cửa Lò hội tụ và tỏa sáng”.

Năm 2019, thị xã Cửa Lò đặt ra mục tiêu phấn đấu đón 3,15 triệu lượt khách (tăng 12,6% so với năm 2018), doanh thu dịch vụ du lịch đạt 3.449 tỉ đồng (tăng 21% so với năm 2018), giải quyết việc làm thêm cho 400 - 500 lao động.

Bà Nguyễn Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết: Để đạt mục tiêu trên, thị xã đang hoàn thiện và công bố Quy hoạch phân khu chức năng các phường; quy hoạch các khu vui chơi, giải trí. Đồng thời tập trung chỉnh trang đô thị và các dự án phục vụ du lịch. Dự kiến trong tháng 5 tới đây sẽ khởi công dự án khu vui chơi Cửa Hội và cáp treo ra đảo Ngư diện tích 35 ha với số vốn gần 4000 tỉ đồng; triển khai dự án cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối Cửa Lò với Nghi Xuân – Hà Tĩnh; Thông tuyến đại lộ Vinh Cửa Lò cùng với một số công trình, dự án quan trọng khác; đồng thời tích cực thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn, nhất là các dịch vụ vui chơi giải trí.



Thị xã Cửa Lò dự kiến sẽ có tuyến cáp treo vượt biển ra đảo Ngư.

Thị xã cũng tích cực chỉ đạo các ban ngành, địa phương, doanh nghiệp xây dựng các sản phẩm du lịch mới và kết nối các tua tuyến du lịch với một số địa danh trong và ngoài tỉnh...



Ông Doãn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho rằng sẽ giải quyết dứt điểm về rác thải xây dựng trên bờ biển do yếu tố thiên nhiên bão để lại. Thị xã Cửa Lò phối hợp với Sở Y tế tỉnh Nghệ An làm quyết liệt về vệ sinh an toàn thực phẩm; xử lý nghiêm các vi phạm...

“Để Cửa Lò có tính đột phá thì phải chờ, chờ ở đây là chờ đầu tư và phải làm tốt việc này. Trong bối cảnh giai đoạn hiện nay, Cửa Lò muốn cạnh tranh được thì chất lượng dịch vụ phải tốt, văn hóa của người dân Cửa Lò phải thân thiện với khách. Cửa Lò muốn bền vững hơn, muốn có đột phá hơn chúng ta phải tính toán các bước dài hơi hơn và phải có đầu tư lớn”- ông Dũng nêu.

Năm 2014, Cửa Lò đã được Chính phủ công nhận là đô thị du lịch biển đầu tiên của cả nước. Cơ sở hạ tầng ở Cửa Lò hiện có khoảng 300 nhà nghỉ, khách sạn, hơn 10.000 phòng nghỉ, đủ dịch vụ cho khoảng 25 vạn khách nghỉ trong ngày.

Tại cuộc họp báo, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An đã phát động cuộc thi báo chí chủ đề du lịch Nghệ An - du lịch Cửa Lò năm 2019 (Cuộc thi bắt đầu nhận tác phẩm từ tháng 4 đến hết ngày 30-9-2019).