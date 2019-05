Bộ Công Thương hứa sẽ cải cách biểu giá điện bậc thang

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng chia sẻ, theo kiểm tra ban đầu, Bộ Công Thương thấy rằng có ba lý do tiền điện tăng. Một là, nhu cầu sử dụng tháng 4 cao hơn nhiều so với các tháng trước do thời tiết nắng nóng. Hai là, số ngày sử dụng điện tháng 4 nhiều hơn ba ngày so với tháng 3, làm điện năng sử dụng tăng thêm 10,71%. Ba là, việc điều chỉnh giá điện từ ngày 20-3. Tuy nhiên, nếu lượng điện dùng trong tháng 4 bằng tháng trước, tiền điện phải trả cũng chỉ tăng hơn 8,36-8,38%.