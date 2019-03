Bộ Công thương: Không nên hoang mang, quay lưng với thịt heo

Thông tin từ Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, tính đến thời điểm hiện nay nguồn cung trong nước vẫn được bảo đảm, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân và các hoạt động sản xuất, chế biến.

Theo đó tổng trọng lượng lợn bị bệnh và tiêu hủy chiếm khoảng 0,08% so với tổng nguồn cung trong năm. Số liệu thống kê trong năm 2018 cho thấy tổng sản lượng thịt hơi các loại khoảng 5,35 triệu tấn, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó thịt lợn hơi ước đạt 3,81 triệu tấn (tăng 2,2% so với năm 2017).

Bên cạnh đó chăn nuôi lợn đang chuyển dịch mạnh mẽ từ chăn nuôi nông hộ sang chăn nuôi trang trại. Tổng sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng từ trang trại năm 2017 chiếm 58% và tăng lên 70- 75% trong năm 2018, điều này sẽ giúp hạn chế được nguy cơ lây lan bệnh và góp phần kiểm soát dịch bệnh tốt hơn.

Trong điều kiện dịch bệnh, nguồn cung thịt cho thị trường có thể được bổ sung bằng các sản phẩm thay thế như thịt gà, bò, cá... Hiện nay, nguồn cung mặt hàng thực phẩm thay thế thịt lợn tương đối dồi dào (theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp, hoạt động chăn nuôi các mặt hàng trên vẫn đang tăng trưởng tốt) nên sẽ bảo đảm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.



Theo Bộ Công Thương, tổng trọng lượng lợn bị bệnh và tiêu hủy chiếm khoảng 0,08% so với tổng nguồn cung trong năm. Ảnh: Thu Hà

Bên cạnh đó, để cung cấp thêm thông tin đầy đủ cho người tiêu dùng, Bộ Công thương khuyến cáo tới người tiêu dùng không nên hoang mang trong sử dụng thịt lợn trong điều kiện dịch bệnh, chỉ nên cẩn trọng trong việc lựa chọn nguồn hàng bằng cách đến các địa điểm bán thực phẩm sạch, an toàn, các quầy hàng bán thịt lợn đã được cơ quan thú y kiểm dịch đầy đủ theo quy định.

Trong trường hợp dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục lây lan tại Việt Nam có khả năng ảnh hưởng đến nguồn cung trong nước, Bộ Công Thương sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp thương mại nhập khẩu từ các nước không bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn Châu Phi như Mỹ, Úc, Hàn Quốc, Ấn Độ...

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nắm sát các thông tin về tình hình dịch bệnh, tình hình sản xuất các sản phẩm chăn nuôi (đặc biệt là mặt hàng thịt lợn) để kịp thời có phương án chỉ đạo, hỗ trợ nhập khẩu bù đắp nguồn cung trong trường hợp bị thiếu do dịch bệnh.

Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, đưa tin chính xác về tình hình dịch bệnh và biện pháp phòng ngừa để tránh gây hoang mang trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến hoạt động chăn nuôi lợn, tránh những tâm lý tiêu cực gây bất ổn thị trường thực phẩm.