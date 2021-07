Ngày 2-7, ông Nguyễn Đức Toàn, Giám đốc điều hành MM Mega Market, cho biết trong ngày mở cửa hoạt động trở lại siêu thị vẫn đảm bảo đa dạng các mặt hàng để khách hàng lựa chọn. Giá cả các mặt hàng ổn định, không tăng giá đối với các mặt hàng đang có nhu cầu cao.

“Khách hàng đã bắt đầu đến trung tâm để mua sắm. Riêng đơn hàng online tăng đột biến do nhu cầu của người dân tăng cao, chúng tôi sẽ cố gắng xử lý đơn hàng trong thời gian sớm nhất”- ông Toàn chia sẻ.

Theo ông Toàn, khi mở cửa trở lại, đơn vị tiếp tục áp dụng nghiêm quy định 5K và mở lại kênh mua sắm trực tuyến thông qua số hotline của siêu thị, website Click&Get, Zalo.



Các siêu thị đảm bảo hàng hoá đầy đủ khi được hoạt động trở lại.

Được biết vào cuối tháng 6, theo chương trình tiêm chủng của Bộ Y tế và UBND TP.HCM, 1.400 nhân viên trụ sở chính và tất cả siêu thị MM mega Market tại TP.HCM đã được tiêm vaccine phòng COVID-19.



Theo ông Bruno Jousselin, Tổng Giám đốc điều hành MM Mega Market, sự an toàn của nhân viên luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của công ty. Việc tiêm phòng cho nhân viên tuyến đầu của siêu thị sẽ mang lại sự an tâm, an toàn và thoải mái cho khách hàng khi mua sắm.

Tương tự, sau năm ngày tạm đóng cửa để phòng chống dịch, siêu thị Aeon Tân Phú vừa mở cửa hoạt động trở lại ngày 30-6. Ghi nhận của PLO cho thấy lượng khách đến mua sắm không đông, khách cũng được yêu cầu đeo khẩu trang, đo thân nhiệt...trước khi vào siêu thị.

Ông Nguyễn Nhơn Quý, Trưởng phòng Truyền thông Aeon Việt Nam, cho biết trước tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp, Aeon Việt Nam tiếp tục tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng COVID-19 trong khu vực siêu thị theo Chỉ thị 10 của UBND TP.

Ông Quý cũng cho biết, cuối tháng 6 vừa qua, nhân viên của hệ thống siêu thị và cửa hàng chuyên kinh doanh trực thuộc Aeon Việt Nam đã được tiêm vaccine trong chiến dịch tiêm phòng COVID-19 của TP.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục thắt chặt, tăng cường các biện pháp phòng dịch để mang đến sự an toàn và an tâm cho nhân viên, khách hàng cũng như cộng đồng”- ông Quý nói.

Theo ông Quý, đơn vị nỗ lực đảm bảo việc cung cấp đầy đủ hàng thiết yếu được thông suốt và giữ ổn định giá để chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

“Chúng tôi khuyến khích khách hàng lựa chọn các hình thức mua sắm trực tuyến qua điện thoại, ứng dụng, thương mại điện tử… để được giao hàng tận nhà. Điều này sẽ góp phần giảm thiểu tập trung đông người khi mua sắm tại siêu thị”- ông Quý nói.