Cận cảnh người dân đổ xô mua dưa hấu giá rẻ

Do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây nên, hàng trăm xe dưa hấu, thanh long bị ùn tắc tại cửa khẩu không thể thông quan vì nước bạn triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh.



Không thể chờ xuất khẩu sang Trung Quốc, nhiều xe dưa hấu, thanh long quay lại tiêu thụ trong nội địa.



Một điểm bán dưa hấu giá rẻ tại phố Khương Trung (Thanh Xuân, Hà Nội). Ảnh: CHÍ HIẾU



Tại Hà Nội, ghi nhận của PLO cho thấy các khu vực đường Giải Phóng (quận Hoàng Mai), khu vực phố Khương Trung (quận Thanh Xuân), khu vực đường Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông)... xuất hiện một số người dân mở cửa hàng, trải các tấm bạt lên vỉa hè để bán dưa hấu.

Theo chia sẻ của những người bán hàng, số dưa này có xuất xứ từ miền Nam, được xuất bán sang Trung Quốc nhưng do không qua được biên giới nên phải quay đầu về bán ở trong nước.





Người dân tấp nập dừng chân mua dưa hấu giá rẻ. Ảnh: CHÍ HIẾU

Chị Trần Thị Linh (chủ cửa hàng ở phố Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết do ảnh hưởng của dịch Corona nên nhiều xe dưa hấu, thanh long của bà con ở vùng trong như Bình Định, Gia Lai, Long An không thể xuất sang Trung Quốc, thiệt hại vô cùng lớn. Do vậy, chị Linh đã cùng bạn bè, gia đình lên kế hoạch mua dưa hấu giúp người dân ở Bình Định, Gia Lai rồi chở ra Hà Nội tiêu thụ.





Ảnh: CHÍ HIẾU



"Chúng tôi bắt đầu thu mua dưa hấu của các hộ dân ở Bình Định, Gia Lai được ba ngày nay. Mỗi ngày trung bình hai container với tổng cộng khoảng 50 tấn, chia ra bán tại các điểm ở Khương Trung, sau Bến xe Mỹ Đình và khu vực thị trấn Văn Điển" - chị Linh cho biết.

Theo chia sẻ của chị Linh, nhóm của chị thu mua dưa hấu của người dân với giá 1.500-2.000 đồng/kg, tính chi phí ra đến Hà Nội khoảng 6.000 đồng/kg, khi đến tay người tiêu dùng là 8.000 đồng/kg.



Một điểm bán dưa hấu tại đường Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

"Ngoài dưa hấu, chúng tôi định bán thêm thanh long nhưng đang băn khoăn vì loại trái cây này hay bị dập nát, không vận chuyển dễ như dưa hấu, bán không nhanh sẽ hỏng hết" - chị Linh nói.



Dưa hấu có giá 8.000 đồng/kg.



Dưa hấu giá rẻ chỉ 8.000 đồng/kg lại giúp được người dân trồng dưa giảm được phần nào thiệt hại nên người dân tham gia mua khá đông. Người một quả, hai quả, bốn quả...

Tại khu vực đường Lê Trọng Tấn, quốc lộ 21B đoạn ngã ba Ba La (Hà Đông), dù tiết trời mưa phùn, gió lạnh nhưng nhiều người cũng sẵn sàng dừng lại mua dưa.