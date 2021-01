Cần làm rõ phải cắt bỏ quy định kinh doanh nào

Đừng để cải cách trong phòng họp Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế VCCI, nhận xét: Về cải thiện môi trường kinh doanh, trước đây ta hay so sánh ta với ta. Sau đó ta thay đổi cách tiếp cận, tức là so sánh với các nước tốp đầu ASEAN như Singapore, Malaysia, Thái Lan. Nghị quyết 19 (sau này là 02) không còn những cụm từ chung chung như “đẩy mạnh, tăng cường, nâng cao, đi trước một bước…” nữa mà là đặt mục tiêu Việt Nam phải lọt vào top 4 ASEAN. Có điều Việt Nam nhiều khi mất hàng chục năm chỉ để quay lại thực hiện công việc mà các nước đã làm rất đơn giản. Bởi vậy, Việt Nam nên phải nghĩ rằng: Các nước làm được thì ta cũng làm được. Thực thi là quan trọng, nếu chỉ lấy các văn bản báo cáo thì khó so sánh với thực tiễn. Khó đo được khoảng cách giữa lời nói và việc làm, giữa tuyên ngôn và hành động, giữa văn bản và thực thi. “Ở góc độ cải thiện môi trường kinh doanh, nên có sự đánh giá độc lập và có góc nhìn thực tiễn. Câu hỏi cuối cùng phải trả lời là “Người dân, doanh nghiệp được hưởng lợi thế nào?”. Bởi vậy, các cơ quan tham mưu thiết kế chính sách phải có cơ quan giám sát. Nếu không, có khi người dân bảo chỉ cải cách trong phòng họp” - ông Tuấn nói.