Cảng Long An sẽ đón tàu container tải trọng 100.000 DWT

Sáng nay, ngày 26-9, Đồng Tâm Group (DTG) đã tổ chức khánh thành giai đoạn I và khởi công xây dựng cầu cảng số 6 và số 7 đón được tàu có trọng tải lên đến 70,000 DWT, từng bước đưa Cảng Quốc tế Long An trở thành một trong những cầu cảng quốc tế có chiều dài bờ cảng lớn nhất Việt Nam hiện nay. Cảng Quốc tế Long An do DTG làm chủ đầu tư, chính thức xây dựng từ năm 2015, nằm trong quần thể gồm 4 khu dự án với tổng quy mô 1.935 ha.



Cảng Quốc tế Long An được đầu tư xây dựng thành 3 giai đoạn với tổng số vốn gần 10.000 tỷ đồng bao gồm: 7 cầu cảng có khả năng tiếp nhận tàu tải trọng lên đến 70.000 DWT. Ngoài ra, tại đây còn có hệ thống nhà kho, kho ngoại quan, hêthống bãi container và các công trình phụ trợ khác…

Chỉ riêng khu vực kho bãi tại Cảng đã có diện tích rộng hơn 400.000m2 phục vụ nhu cầu vận chuyển, lưu kho hàng nông thủy sản, phân bón, sắt thép… của khu vực ĐBSCL và là cửa ngõ để các doanh nghiệp xuất nhập khẩu khu vực Đông Nam Bộ, tập kết đóng hàng và phân phối bằng đường bộ, đường biển hoặc thủy nội địa.

Bên cạnh đó, Cảng quốc tế Long An còn có khu liên hợp các khu công nghiệp, khu dịch vụ công nghiệp, khu đô thị và các khu dịch vụ cảng biển, lưu trú...

Đến nay, Cảng quốc tế Long An đã xây dựng hoàn thành 3 cầu cảng với chiều dài 630m. Cho đến cuối năm 2019, trong quá trình vừa xây dựng vừa khai thác Cảng Quốc tế Long An đã đón gần 1.000 chuyến tàu trong và ngoài nước ra vào Cảng, đạt gần 1 triệu tấn hàng hóa xuất nhập thông qua cảng, đáng chú ý nhất là Cảng đã tiếp nhận và bốc dỡ hàng hóa thành công nhiều tàu tải trọng 50.000 DWT. Năm 2020, cảng QTLA tiếp tục xây dựng cầu cảng số 4, số 5, mục tiêu sớm đưa vào khai thác trong năm 2021.

Hiện chủ đầu tư đang xúc tiến hoàn tất các thủ tục pháp lý nhằm mở rộng quy mô, để các cầu cảng số 8 & 9 có công suất thiết kế xây dựng đón được tàu có trọng tải lên đến 100.000 DWT, nâng tổng chiều dài liên tục của hệ thống cầu cảng lên đến 2.368m, trở thành một trong những cầu cảng Quốc tế có chiều dài bờ cảng lớn nhất Việt Nam hiện nay. Quy mô công suất hàng hóa thông quan đạt khoảng 80 triệu tấn/năm.

Cũng tại sự kiện hôm nay, Cảng Quốc tế Long An tổ chức ký kết hợp tác chiến lược với nhiều Cảng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Sự phát triển của Cảng Quốc tế Long An sẽ góp phần phát triển kinh tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long Đồng mà còn giúp giảm ách tắc giao thông đường bộ, giảm chi phí vận tải, logistics cho các doanh nghiệp vận tải.