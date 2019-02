Cao điểm mua sắm Tết: Giá nhiều mặt hàng 'nhảy múa'

Hàng nhâm nhi ngày tết bỗng "có giá"



Tại chợ Bà Hoa (Q. Tân Bình) một số mặt hàng trái cây có xu hướng tăng nhẹ từ 5.000-10.000 đồng/kg. Như dưa hấu 20.000 đồng/kg, quýt đường 50.000 đồng; bưởi da xanh 90.000 đồng/kg, riêng bưởi năm roi tăng mạnh 20.000 đồng lên 70.000 đồng/kg.

Đối với thịt theo, tại chợ Gò Vấp cho thấy một số mặt hàng thịt heo cũng tăng giá do nhu cầu tiêu thụ tết cao. Cụ thể như ba rọi rút sườn 180.000 đồng/kg tăng 50.000 đồng so với ngày thường, ba rọi thường từ 110.000 đồng nay tăng lên 120.000-130.000 đồng/kg, thịt đùi từ 90.000-100.000 đồng nay tăng lên 120.000-130.000 đồng/kg. Sườn non giá 200.000 đồng/kg nhưng không có hàng nhiều vì nhu cầu từ ba rọi rút sườn cao.

Bên cạnh đó, các phụ phẩm ít được ưa chuộng trong ngày thường nhưng vào thường dùng chế biến nhâm nhi ngày tết cũng tăng giá như bao tử 120.000 đồng/kg, tim 150.000 đồng/kg. Vành tai heo bình thường khoảng 60.000-70.000 đồng/kg, nay tăng lên 150.000 đồng/kg, nếu mua vành tai kèm theo lỗ mũi, má…giá bán rẻ hơn.

Theo bà N, tiểu thương chợ Gò Vấp lấy hàng về giá cao, như ba rọi mua từ heo mảnh chưa làm gì hết đã 115.000 đồng/kg, khi về rút sườn phải bán 180.000 đồng/kg.

"Hôm nay (28 tết) lượng hàng lấy về tăng 100% so với ngày thường, dù đến buổi trưa vẫn còn vài chục kí nữa nhưng không lo lắng lắm. Hy vọng sức mua sẽ “tăng tốc” ngày 29 tết vì năm nào ngày cuối bán cũng rất đắt khách", bà N nói.

Theo chị H, tiểu thương chợ Phạm Văn Hai (Q.Tân Bình) cho biết hôm nay 28 tết bán cũng lai rai. Giá một số mặt hàng rau củ giá không tăng đột biến, chỉ có một số loại tăng mạnh do nhu cầu tiêu dùng tết tăng như cà chua hiện bán 40.000 đồng/kg, ổ qua 35.000 đồng/kg.

Chị H lí giải do năm nay hàng hóa dồi dào nên giá các loại rau rẻ. Nhưng không biết vào ngày mai (29 tết) giá các loại rau sẽ tăng hay không. Dù cận tết bán lai rai nhưng lượng hàng lấy phải tăng hơn so với ngày thường. Ví dụ ngày thường tiền hàng lấy về khoảng bốn triệu đồng nay tăng lên tám triệu đồng tiền hàng.

Trong khi đó, tại các hệ thống siêu thị như Co.opmart, Co.opXtra, Emart…đang giảm giá nhiều mặt hàng phục vụ tết. Do đó, tại các siêu thị người tiêu dùng tập trung mạnh vào nhóm hàng thực phẩm tươi sống; không khí mua sắm tết tấp nập,

Tại siêu thị Co.opmart nhiều thực phẩm tươi sống và chế biến nấu chín được giảm giá từ 12% - 25% như bưởi da xanh, táo bi đỏ Mỹ, dưa hấu tròn, dưa món chay, tôm thẻ, giò sống, thịt kho trứng… Bên cạnh đó, đặc sản vùng miền như như gà đồi Yên Thế giá chỉ còn 189.000đồng/kg; cam canh có giá 69.000đồng/kg, bưởi Diễn có giá 50.000đồng/kg, tôm khô Cà Mau từ 80.000- 600.000 đồng/hủ tùy khối lượng.

Không chỉ thực phẩm tươi sống, đặc sản tết mà các mặt hàng thực phẩm công nghệ đặc trưng thường dùng trong dịp tết như giò lụa Vissan loại 500g giảm còn 79.900đồng, dưa món Sông Hương loại 450g giảm còn 37.500đồng/hũ, lạp xưởng tôm Co.op Select loại 500g giảm còn 109.000đ/hộp…

Tại hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm Vissan ngoài giảm giá 10% các mặt hàng: thịt đùi heo, xương bộ heo, thịt heo xay, nạm bò úc. Tại đây còn giảm đến 30% cho sản phẩm Cari gà 280g, thịt heo kho trứng VISSAN 397g

Tương tự tại siêu thị Emart còn cam kết giá rẻ suốt tết giảm giá hơn 3.000 sản phẩm. Theo đó giá thực phẩm tươi sống cũng được giảm giá như ba rọi heo từ 120.000 đồng còn 94.900 đồng/kg; tôm thẻ từ 269.000 đồng/kg còn 239.000 đồng/kg; thịt heo rừng lai từ 230.000 đồng/kg giảm còn 209.000 đồng/kg; đùi bò 255.000 đồng/kg giảm còn 244.000 đồng/kg…



Thương nhân chợ đầu mối Bình Điền tất bật những ngày mua bán cuối năm

Sức mua tăng mạnh

Theo đánh giá của Sở công thương TP.HCM tính đến trưa 28 tháng tết lượng hàng hóa về ba chợ đầu mối tăng cao đạt 14.046 tấn/đêm, tăng 68,9% so với ngày thường.

Cụ thể, tổng lượng hàng về chợ đầu mối Bình Điền trong đêm 27 rạng sáng 28 tết đạt 5.001 tấn, tăng 88,6% so ngày thường. Đây là đêm cao điểm nhất trong dịp tết. Trong đó lượng thủy hải sản đạt 869,2 tấn/đêm, giảm 21,9% so ngày thường. Riêng lượng hoa về chợ đạt 75,5 tấn/đêm, tăng gần gấp đôi ngày hôm trước và tăng gấp sáu lần so ngày thường.

Tại chợ đầu mối Hóc Môn tổng lượng hàng về chợ đạt 3.145 tấn, tăng 56,4% so ngày thường, trong đó thịt heo về chợ đạt 679 tấn/đêm, tăng 80,6% so ngày thường.…Chợ đầu mối Thủ Đức lượng hàng về chợ đạt 5.900 tấn/đêm, tăng 61,4% so với ngày thường, trong đó rau củ dồi dào, đạt 2.571 tấn, tăng 45,2% so ngày thường…

Theo Sở công thương TP.HCM thông tin từ các chợ đầu mối cho thấy sức mua bán hàng hóa tại chợ đêm qua tăng mạnh, trong đó ngành hàng rau củ, rau lá, gia vị. Sức mua cũng như lượng hàng vào chợ của ngành súc sản, gia cầm tăng nhẹ so với đêm trước, gần về sáng giá heo sỉ giảm nhẹ từ 1.000 - 3.000đồng/kg so với giá cố định đầu giờ chợ.

Tuy nhiên, ngành hàng thủy hải sản tươi sức mua giảm mạnh có nhiều ô vựa đã ngưng hoạt động kinh doanh. Các mặt hàng thịt heo lượng về chợ tăng mạnh, giá ổn định hoặc tăng nhẹ tùy loại.

Đáng chú ý có một số mặt hàng rau Đà Lạt giá giảm sâu do sức mua giảm như xà lách các loại giảm đến khoảng 80% ngày thường. Bầu, bí, cà pháo… sức mua giảm, giá giảm 3.000đồng/kg.

Riêng tại các chợ lẻ, do 28 tết là thời điểm cận tết người dân mua sắm các mặt hàng phục vụ nhu cầu chưng cúng tết nên giá một số mặt hàng tăng. Chẳng hạn dưa leo; xà lách búp…giá tăng 1.000-4.000đồng/kg; khổ qua, đậu cove hút hàng, sức mua tăng, giá tăng 10.000đồng-11.000đồng/kg. Mãng cầu tròn, quýt tiều, thanh long về nhiều sức mua lớn, giá tăng khoảng 5.000đồng/kg. Gà ta, xoài cát Hòa Lộc, mãng cầu tròn, cam sành, hoa... bắt đầu tăng.