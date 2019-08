Chợ An Đông ký hợp đồng mới với tiểu thương

Chợ An Đông sẽ trở lại thời hoàng kim Bên cạnh việc BQL triển khai ký hợp đồng mới với tiểu thương, bà Thái Trang - tiểu thương chợ An Đông - kiến nghị lãnh đạo UBND quận 5, TP.HCM cho biết ngày tháng cụ thể khởi công bốn mặt tiền của chợ. Đồng thời, quận cần nhắc nhở chủ đầu tư nhanh chóng khắc phục hạng mục máy điều hòa không khí cùng các hạng mục đang còn dang dở... "Có như vậy chợ An Đông mới là điểm thu hút, tạo niềm tin cho khách hàng đến mua sắm, để chợ An Đông lấy lại vị thế của ngôi chợ truyền thống, trở lại thời hoàng kim như những năm trước đây" - bà Thái Trang nói.