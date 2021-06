Kiến nghị cấp sổ thông hành cho tài xế chở hàng xuất khẩu Ngày 7-6, Bộ NN&PTNT có văn bản gửi Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, đề nghị cấp sổ thông hành cho tài xế chở hàng xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới. Theo Bộ NN&PTNT, qua thực tế, một số địa phương biên giới phía Bắc đã có sáng kiến thành lập đội tài xế chuyên trách để đảm bảo an toàn phòng chống dịch và vận chuyển, thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho đội tài xế là giải pháp hữu hiệu nhất trong phòng chống dịch, do vậy bộ đề nghị ban chỉ đạo xem xét, chỉ đạo các cơ quan liên quan trao đổi với cả hai địa phương biên giới cùng nghiên cứu thực hiện. Trước mắt cho phép đội tài xế chuyên trách vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới được tiêm vaccine đủ theo quy định y tế, test nhanh để đảm bảo an toàn vận chuyển. Bộ cũng đề xuất ban chỉ đạo thống nhất hình thức cấp, sử dụng sổ thông hành (hộ chiếu vaccine) cho tài xế đảm bảo tối ưu trong phương án vận chuyển hàng hóa giữa hai bên an toàn, thuận lợi hóa thông quan, tiết giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp, người dân hai nước. Việc này sẽ được giao cho UBND các địa phương thực hiện.