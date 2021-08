Nhà đầu tư Đài Loan quan tâm chứng khoán Việt Nam Bà Nguyễn Hoài Thu, Giám đốc điều hành khối đầu tư chứng khoán và trái phiếu của VinaCapital, nhận định: Đợt bùng phát COVID-19 lần thứ tư tại Việt Nam có thể đã gần đạt đến đỉnh dịch. Một khi dịch bệnh được kiểm soát thì ngay sau đó, thị trường chứng khoán sẽ nhanh chóng phục hồi do kinh tế Việt Nam vẫn đang tiếp tục đà tăng trưởng dương. Hiện nay, dù số tài khoản chứng khoán của Việt Nam tăng mức kỷ lục nhưng cũng chỉ mới chiếm khoảng 3% dân số. Con số này chỉ tương đương với Đài Loan ở thập niên 1990, trong khi hiện nay số lượng tài khoản của thị trường này chiếm đến 84% dân số. Điều này cho thấy thị trường chứng khoán của Việt Nam còn nhiều tiềm năng tăng trưởng. Một điều thú vị là hiện nay các nhà đầu tư Đài Loan đang rất quan tâm và đổ hàng trăm triệu USD vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Bởi vì định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang rất hấp dẫn, lợi nhuận của các công ty niêm yết trên thị trường tốt hơn nhiều so với các thị trường trong khu vực. “Chúng tôi đánh giá thị trường chứng khoán vẫn đầy tiềm năng. Dù hiện nay dịch bệnh khiến mọi người tranh cãi về chỉ số chứng khoán có trở lại mức kỷ lục 1.400 điểm như trước đây hay không nhưng biết đâu được thị trường có thể bùng nổ lên 3.000 điểm trong tương lai. Do đó, nhà đầu tư có tiền nhàn rỗi hãy cân nhắc đầu tư vào chứng khoán” - bà Thu nói.