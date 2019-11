Chuyển cơ quan điều tra cơ sở sản xuất hàng giả Mỹ

Bộ Công Thương vừa cho biết dưới sự chỉ đạo của Tổng Cục quản lý thị trường (QLTT), sau hơn hai tháng điều tra, Cục QLTT Hưng Yên vừa chấm dứt điều tra và kết thúc vụ bắt giữ xưởng sản xuất áo khoác hai lớp nhái thương hiệu The North Face. Đồng thời chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT (PC03)- Công an tỉnh Hưng Yên để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, vào tháng 9-2019, Cục QLTT Hưng Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên bất ngờ kiểm tra xưởng sản xuất do ông ĐVC làm chủ. Đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở này đang sản xuất mặt hàng may mặc gồm áo khoác hai lớp mang nhãn hiệu “The North Face”. Trong đó có phương tiện, nguyên liệu, phụ liệu để phục vụ cho sản xuất tại cơ sở.



Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hợp đồng gia công hàng hóa, các hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của nguyên liệu, phụ liệu.



Theo đó, đoàn kiểm tra đã tạm giữ 903 chiếc áo khoác hai lớp mang nhãn hiệu “The North Face”, 323 kg phụ liệu; hơn 27.500 tem, nhãn mác các loại, 58 chiếc máy móc các loại phục vụ cho việc sản xuất hàng hóa...



Tháng 9, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên kiểm tra cơ sở sản xuất hàng hóa mang thương hiệu The North Face

Qua làm việc với đại diện pháp lý The North Face Apparel Corp tại Việt Nam, lực lượng QLTT Hưng Yên được xác nhận toàn bộ lượng hàng mang nhãn hiệu The North Face đang bị tạm giữ là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Đây cũng là kết quả mà Cục Sở hữu trí tuệ xác nhận.



Bên cạnh đó, QLTT Hưng Yên cũng yêu cầu Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN cung cấp giá của áo khoác hai lớp của Công ty The North Face đang xuất bán cho hệ thống phân phối chính hãng tại Việt Nam. Theo đó, các sản phẩm bị thu giữ trên được sản xuất theo mẫu cũ của Công ty The North Face. Hãng không còn sản xuất hay phân phối các mẫu sản phẩm này tại thị trường.

Vì vậy, đoàn kiểm tra không đủ căn cứ để xác định giá của 903 chiếc áo đang được cơ quan chức năng tạm giữ. Đoàn kiểm tra đã thành lập Hội đồng định giá theo quy định để xác định giá trị tang vật. Theo đó, trị giá lô hàng là hơn 108 triệu đồng.

Công ty The North Face Apparel Corp, địa chỉ 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware, 19810, Hoa Kỳ đã được bảo hộ trên lãnh thổ Việt Nam. Đại diện pháp lý The North Face Apparel Corp tại Việt Nam là Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN. Hiện chưa có bất cứ cửa hàng hay nhà phân phối, đại lý chính hãng nào ở Việt Nam.