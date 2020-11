Thị trường 2,2 tỉ người tiêu dùng Sau tám năm đàm phán, Hiệp định RCEP đã được 15 nước bao gồm Brunei, Malaysia, Singapore, Việt Nam, Campuchia, Indonesia, Lào, Myanmar, Philippines, Thái Lan, Nhật Bản, New Zealand, Úc, Trung Quốc và Hàn Quốc chính thức ký kết ngày 15-11. Khi hiệp định đi vào thực thi sẽ tạo nên một thị trường lớn với quy mô 2,2 tỉ người tiêu dùng, chiếm 30% dân số thế giới với tổng GDP gần 27.000 tỉ USD, tương đương 30% GDP toàn cầu và sẽ trở thành khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới. Khi hiệp định này đi vào thực thi, các nước đối tác chào cho ta tỉ lệ tự do hóa thuế quan cao hơn ta chào cho các nước đối tác tương ứng. Cụ thể, Úc xóa bỏ 92%, New Zealand xóa bỏ 91,4%, Nhật Bản xóa bỏ 90,4%, Hàn Quốc xóa bỏ 90,7% và Trung Quốc xóa bỏ 90,7%. Chỉ sử dụng một bộ quy tắc xuất xứ thay vì năm RCEP thiết lập một khuôn khổ quy tắc xuất xứ chung, cho phép những nhà xuất khẩu trong các nền kinh tế RCEP sử dụng đầu vào có nguồn gốc từ các thành viên khác để đủ điều kiện tiếp cận ưu đãi khi giao dịch trong khối. Điều này sẽ cung cấp một nền tảng cho tự do hóa hơn nữa trong thời gian sắp tới. Đáng chú ý, DN sẽ chỉ phải sử dụng một bộ quy tắc xuất xứ thay vì năm bộ quy tắc xuất xứ riêng ở các hiệp định tự do trước đây. Tương tự, các quy tắc về thủ tục hải quan và tạo thuận lợi thương mại cũng được thống nhất.