CPI tháng 11 tăng cao nhất 9 năm vì giá thịt heo leo thang

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2019 tăng 0,96% so với tháng trước, tăng 3,78% so với tháng 12/2018 và tăng 3,52% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức tăng cao nhất của chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 trong 9 năm trở lại đây.

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng cao nhất với 2,74%, trong đó lương thực tăng 0,26%, thực phẩm tăng 4,11%. Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,2%.

Theo Tổng cục Thống kê, nguyên nhân khiến cho CPI tháng 11/2019 tăng cao là do nguồn cung thịt heo giảm, làm giá thịt heo và các thực phẩm chế biến từ thịt tăng cao.

Cụ thể, giá thịt heo đã tăng 18,51% trong tháng 11, tác động làm CPI chung tăng 0,78%. Bên cạnh đó, giá các sản phẩm chế biến từ thịt heo và giá các mặt hàng thay thế cũng tăng.

Ví dụ giá thịt quay, giò chả tăng 5,99%; giá thịt hộp, chế biến khác tăng 0,59%; giá thịt bò tăng 1,29%; giá thịt gà tăng 1,57%; giá cá, tôm tươi ướp lạnh tăng từ 0,89%-1,36%; giá thủy sản chế biến tăng 0,49%…

Tuy nhiên, Tổng cục Thống kê cũng nhấn mạnh, tính bình quân 11 tháng, chỉ số giá tiêu dùng chỉ tăng 2,57% so với cùng kỳ năm 2018. Đây là mức tăng bình quân 11 tháng thấp nhất trong 3 năm gần đây.

Theo đánh giá của Công ty chứng khoán Bản Việt, trong tháng cuối cùng của năm 2019, áp lực lạm phát tăng sẽ được duy trì có giá thịt heo vẫn tăng và nhu cầu hàng tiêu dùng trong nước gia tăng trước các kỳ nghỉ lễ sắp đến.