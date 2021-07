Ngày 12-7, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, đến hết tháng 6-2021, tỉ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt gần 70%; tỉ lệ tiền điện thanh toán không bằng tiền mặt đạt khoảng 91%.

Số lượng giải quyết yêu cầu của khách hàng liên quan đến chỉ số công tơ và hóa đơn tiền điện trong 6 tháng qua đã giảm mạnh, chỉ chiếm 3% tổng số yêu cầu.



Tính đến ngày 30-6, EVN đã giảm hơn 118 tỉ đồng tiền điện đợt 3 cho người dân. Ảnh: TP

Nguyên nhân được đưa ra là do EVN và hệ thống các Tổng công ty Điện lực đã cung cấp nhiều tiện ích hỗ trợ khách hàng sử dụng điện (theo dõi sản lượng điện hàng ngày, công cụ ước tính lượng điện năng tiêu thụ) và nâng cao tính minh bạch trong công tác ghi chỉ số như lắp đặt công tơ điện tử, áp dụng công cụ rà soát chỉ số bất thường...



Tính đến ngày 30-6, EVN đã giảm giá điện, giảm tiền điện lần 3 cho 11.614 khách hàng, với tổng số tiền giảm 118,557 tỉ đồng.

Theo EVN, tháng 6, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 23,9 tỉ kWh, tăng 8,6% so với tháng 6-2020. Lũy kế 6 tháng, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 128,51 tỉ kWh, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó tỉ trọng sản lượng huy động chủ yếu từ nhiệt điện than và thủy điện chiếm hơn 75%.

Trong tháng 7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nhiều ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt, EVN dự báo trong tháng, sản lượng tiêu thụ điện bình quân ngày dự kiến ở mức 785,3 triệu kWh/ngày.