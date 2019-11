Đặc sản Đồng Tháp ra mắt người dân TP.HCM

Ngày 8-11, tại Big C An Lạc (Q.Bình Tân) UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp với tập đoàn Central Retail Việt Nam khai mạc Tuần hàng đặc sản Đồng Tháp tại TP.HCM năm 2019. Chương trình kéo dài đến 12-11 và được quảng bá đồng loạt tại hệ thống 37 siêu thị Big C và GO! trên toàn quốc.

Tham gia Tuần hàng đặc sản có 40 gian hàng của gần 50 doanh nghiệp (DN), HTX, cơ sở sản xuất… với nhiều đặc sản tiềm năng của tỉnh Đồng Tháp. Người tiêu dùng sẽ được thưởng thức các đặc sản Đồng Tháp như xoài các loại, quýt đường, các sản phẩm từ sen, khô các loại. Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ trang trí, làm quà tặng từ các làng nghề như hoa sen sấy khô, hương tinh dầu, khăn choàng, lục bình…



Xoài cát đạt chuẩn GlobalGAP được giới thiệu bày bán tại Tuần hàng đặc sản Đồng Tháp

Tại lễ khai mạc có 26 nhà cung cấp ở các ngành hàng thực phẩm tươi sống, thực chế biến… của tỉnh Đồng Tháp kí kết biên bản ghi nhớ, hợp đồng hợp tác với Big C để cung ứng hàng cho hệ thống này.

Ông Bùi Thiện Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, tỉnh muốn giới thiệu đến người tiêu dùng TP.HCM nói riêng, cả nước nói chung các đặc sản, đặc trưng của Đồng Tháp được công nhận là sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, thực phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn, các sản phẩm có thương hiệu và tiềm năng xuất khẩu.

Qua đây, hy vọng Đồng Tháp được biết đến nhiều hơn, là một điểm đến trong chiến lược phát triển kinh doanh của các nhà đầu tư, các kênh phân phối. Tỉnh sẵn sàng đón tiếp DN đến tìm hiểu, kết nối xây dựng các chuỗi thực phẩm an toàn, liên kết sản xuất tiêu thụ hàng hóa với tỉnh.

Theo ông Nghĩa, tại sự kiện này các đơn vị của tỉnh được đại diện Big C thông tin về tiêu chuẩn, phương thức đưa hàng vào siêu thị, cũng như trao đổi kết nối cung ứng hàng hóa với chiến lược dài hạn. Để từ đó các đơn vị có thể xây dựng kế hoạch, chiến lược sản xuất, kinh doanh phù hợp.

Bà Phan Hải Hòa, Giám đốc Big C, GO! khu vực miền Nam cho biết, Tuần hàng đặc sản Đồng Tháp nằm trong chuỗi các chương trình được đơn vị phối hợp với các Bộ ngành địa phương nhằm hỗ trợ quảng bá, xây dựng thương hiệu cho nông sản Việt Nam. Góp phần khẳng định thương hiệu nông sản Việt ở thị trường nội địa cũng như hướng đến thị trường xuất khẩu.

Hình ảnh một số đặc sản của tỉnh Đồng Tháp:



Khô trâu được đơn vị bán tại các hệ thống cửa hàng tiện lợi nay tham gia quảng bá để tìm kiếm cơ hội đưa vào hệ thống Big C



Các sản phẩm làm từ Sen như giỏ xách, ví, quạt... với màu sắc và kiểu dáng sang trọng.



Khăn rằn được người tiêu dùng quan tâm chọn mua



Khu ẩm thực bột Sa Đéc hấp dẫn người tiêu dùng đến thưởng thức.