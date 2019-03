Chia sẻ lí do tạm ngưng trang thương mại điện tử robins.vn, đại diện truyền thông của tập đoàn Central Group Việt Nam cho biết, xuất phát từ chiến lược tái cấu trúc để thúc đẩy hơn nữa sức tăng trưởng kinh doanh của tập đoàn tại thị trường Việt Nam. Tập đoàn quyết định tạm dừng các hoạt động bán hàng trực tuyến trên website Robins.vn.

Quyết định này có hiệu lực từ cuối tháng 3 năm 2019. Tuy nhiên, website Robins.vn vẫn duy trì để phục vụ cho các dự án của Central Group Vietnam trong tương lai.

Cũng theo đại diện truyền thông Tập đoàn Central Group Vietnam, Robins.vn thuộc nhóm kinh doanh thời trang, đây là một lĩnh vực kinh doanh được tập đoàn cam kết đầu tư phát triển lâu dài tại thị trường Việt Nam. Central Group Vietnam sẽ sớm quay lại để tiếp tục phục vụ khách hàng Việt với những mô hình mua sắm trực tuyến hấp dẫn và đa dạng hơn trong thời gian sớm nhất.

Được biết, tiền thân của Robins.vn là trang thương mại điện tử Zalora.vn chuyên về thời trang. Năm 2016 tập đoàn Central Group mua lại Zalora Việt Nam thông qua công ty điện máy Nguyễn Kim-đơn vị đang sở hữu 49% cổ phần và sau dó zalora.vn chính thức đổi tên Robins.vn.

Central Group Việt Nam là thành viên của tập đoàn Central Group (Thái Lan), được thành lập tại Việt Nam năm 2011. Central Group Việt Nam tập trung vào bán lẻ đa ngành và đa kênh tích hợp, gồm đại siêu thị & siêu thị (Big C), Trung Tâm Thương Mại (Big C Super Center), Siêu thị điện máy và trang thương mại điện tử (Nguyễn Kim và NguyenKim.com), hệ thống siêu thị Lan Chi Mart, trung tâm mua sắm Robins; Hàng thể thao Supersports, Văn phòng phẩm B2S, Hàng gia dụng LookKool, Quản lý khách sạn Centara, và các thương hiệu khác như Marks & Spencers, Lee, F&F, Crocs, New Balance, Fila, Speedo, Mizuno.