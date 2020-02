Đại gia Thái, Samsung mua giúp rau, trái cây Việt Nam

Ngày 9-2, đại diện Công ty MM Mega Market Việt Nam cho biết dịch Corona đã và đang gây ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất của người nông dân và tâm lý lo lắng cho khách hàng. Nhằm chung sức để vượt qua giai đoạn khó khăn này, công ty đã tăng lượng hàng thiết yếu từ 19% lên 40% so với kế hoạch, tránh tình trạng thiếu hàng và sốt giá.

Theo đó, các mặt hàng như gạo, thực phẩm chế biến, thực phẩm tươi sống… được công ty tập trung chủ động nguồn hàng, tăng lượng mua vào với tổng giá trị hàng hóa hơn 1.200 tỉ đồng.

Đặc biệt, các mặt hàng hỗ trợ phòng ngừa bệnh truyền nhiễm như khẩu trang y tế, nước rửa tay, nước sát trùng... siêu thị đã tăng lượng đặt hàng lên từ 190% đến 1.500%.

Cũng theo đại diện MM Mega Market Việt Nam, tháng 2 là thời điểm chính vụ của trái thanh long tại Long An với sản lượng khoảng 20.000 tấn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh, các khách hàng thị trường Trung Quốc của nông dân Long An hủy đơn hàng, thanh long có thể không xuất đi được, gây thiệt hại lớn cho người nông dân.

Vì vậy, MM Mega Market Việt Nam đã phối hợp với Sở Công Thương TP.HCM triển khai hoạt động hỗ trợ nông dân tiêu thụ thanh long và dưa hấu tại 20 trung tâm và siêu thị trên toàn quốc.

Theo đó, tại siêu thị MM Mega Market khu vực miền Nam, giá thanh long ruột đỏ là 10.900 đồng/kg, miền Trung 13.200 đồng/kg, miền Bắc 15.500 đồng/kg.

Giá dưa hấu 5.500 đồng/kg khu vực miền Nam, miền Trung 3.500 đồng/kg, miền Bắc 6.200 đồng/kg, miền Tây 7.500 đồng/kg và miền Đông là 6.900 đồng/kg.

"Chương trình hỗ trợ này sẽ kéo dài không giới hạn về thời gian và sản lượng. Dự kiến sẽ kết thúc khi thị trường thanh long và dưa hấu ổn định trở lại" - đại diện Công ty MM Mega Market Việt Nam chia sẻ.



Giá thanh long ruột đỏ chỉ 10.900 đồng/kg. Ảnh: TÚ UYÊN

Trước đó, thông tin từ Bộ Công Thương, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi đã có buổi làm việc với tham tán Thương mại, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam để trao đổi các biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu 100 tỉ USD kim ngạch song phương vào năm 2020.

Bên cạnh đó, tại buổi làm việc, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi thông báo những biện pháp mà Việt Nam đang áp dụng cũng như những kết quả tích cực của việc phòng chống dịch Corona, khẳng định nông, thủy sản Việt Nam là tuyệt đối an toàn. Vụ này đề nghị Đại sứ quán Hàn Quốc khuyến khích các doanh nghiệp (DN) Hàn Quốc tại Việt Nam giúp tiêu thụ các mặt hàng này.

Ngay sau cuộc gặp, Đại sứ quán Hàn Quốc đã trao đổi với Tập đoàn Samsung và thông báo Samsung đồng ý giao đơn vị cung cấp suất ăn cho hơn 160.000 công nhân liên hệ với bộ và các DN nông sản Việt Nam để triển khai ngay việc mua rau quả, trái cây, thủy sản.

Thông tin còn cho biết vào cuối tháng 2 tại Việt Nam, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ chủ trì một hội nghị với các hiệp hội DN Hàn Quốc, các nhà đầu tư Hàn Quốc để thúc đẩy các DN, hệ thống phân phối Hàn Quốc đẩy mạnh thu mua nông sản, thủy sản Việt Nam. Qua đó hỗ trợ các DN, người nông dân Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.