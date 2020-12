Cước vận tải, giá thuê container tăng quá mạnh VASEP cho biết các doanh nghiệp ngành này phản ánh để thuê được tàu xuất khẩu, họ phải trả phí gấp đôi, gấp ba so với trước thời điểm tháng 10-2020. Điều đáng nói là dù mức phí tăng song nhà xuất khẩu vẫn khó có container đóng hàng hoặc có container thì không có tàu chạy. Nhiều nhà xuất khẩu cũng cho rằng có thể các hãng tàu tận dụng tình trạng hàng hóa ùn ứ tại các cảng để đồng loạt tăng giá cước vận tải, giá thuê container. Qua đó tạo ra giá sàn mới cho dịch vụ vận tải hàng hóa sau dịch, bởi trước đó giá cước vận tải đường biển khá thấp so với các phương tiện vận chuyển khác. “Đúng là do ảnh hưởng của dịch bệnh dẫn đến thiếu container rỗng, song container khan hiếm và tăng vô tội vạ gấp 4-5 lần chỉ trong một thời gian ngắn là bất hợp lý, bất thường” - ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng giám đốc Tập đoàn Vina T&T, nói. Trước thực trạng thiếu hụt container rỗng và giá thuê container tăng phi mã, Cục Hàng hải VN vừa có văn bản gửi các hãng vận tải biển về việc thực hiện niêm yết giá theo Nghị định 46/2016. Cụ thể, các hãng tàu phải thực hiện nghiêm quy định về niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa container bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển.