Diễn biến giá heo Việt-Trung 2019

Sáng nay, 26-12, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị "Triển khai một số giải pháp thúc đẩy sản xuất đảm bảo an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi".



Số liệu tại báo cáo của Bộ NN&PTNT cho thấy trong chín tháng đầu năm, giá heo hơi trong nước duy trì ở mức thấp và ít biến động so với các nước xung quanh trong khu vực, tuy nhiên đến quý IV và đặc biệt đến giữa tháng 12-2019, giá heo hơi trong nước tăng vọt lên mức 85.000 đồng/kg.



Bảng giá diễn biến giá thịt heo hơi các tháng trong năm 2019. Nguồn: Bộ NN&PTNT



Cụ thể, trong hai tháng đầu năm, giai đoạn chớm phát sinh dịch tả heo châu Phi (DTHCP), giá heo nước ta dao động 44.000-49.000 đồng/kg heo hơi. Tại Trung Quốc thời điểm này, giá cũng ở mức khoảng 44.000 đồng/kg heo hơi.



Sau khi DTHCP xâm nhiễm và có diễn biến phức tạp, đặc biệt là vào tháng 5-2019, số lượng heo bị tiêu hủy do dịch ở tháng này lên tới hơn 1 triệu con, giá heo xuống thấp rõ rệt với 28.000 đồng/kg. So với Trung Quốc cùng thời điểm, giá heo vẫn tăng cao lên hơn 50.000 đồng/kg heo hơi.



Bắt đầu từ tháng 9-2019, giá heo hơi ở nước ta bắt đầu nhích dần lên 41.000 đồng/kg (miền Nam), 46.000 đồng/kg (miền Bắc), còn giá heo Trung Quốc đã chạm mốc 93.000 đồng/kg.



Từ tháng 10-2019, giá heo hơi nước ta bắt đầu tăng chóng mặt và chạm mốc 85.000-90.000 đồng/kg heo. Trung Quốc cũng chạm ngưỡng mới với hơn 130.000 đồng/kg.



Đánh giá về nguyên nhân khiến giá heo tăng cao, Bộ NN&PTNT cho biết lý do chính là do ảnh hưởng của DTHCP khiến nguồn cung thịt heo giảm đáng kể. Cạnh đó, còn do thông tin về giá thịt heo hơi không chính xác đã đẩy giá lên cao.

Các nguồn thông tin vừa qua chủ yếu tập trung phản ánh những nơi có giá cá biệt đã vô hình trung cùng tạo hiệu ứng lan tỏa giá heo trong nước tăng cao do thiếu trầm trọng nguồn cung và thương lái đã lợi dụng đẩy giá lên cao bất thường nhằm trục lợi. Những ngày gần đây, giá thịt heo hơi đã giảm ở mức 82.000-84.000 đồng/kg.



Bên cạnh đó, việc xuất bán heo thịt yêu cầu kiểm dịch nghiêm ngặt hơn, người chăn nuôi xuất chuồng với khối lượng lớn hơn 120-140 kg/con, đồng thời các cơ sở chăn nuôi lớn không muốn xuất bán lẻ do e ngại nguy cơ người mua có thể đem dịch vào cơ sở chăn nuôi càng làm cho những hộ giết mổ nhỏ lẻ không tiếp cận được với nguồn cung heo thịt, phải mua lại của thương lái hoặc những nông hộ ép giá lên cao... Điều này đã làm cho giá heo thịt ở những khu vực này tăng cao cục bộ so với giá bình quân chung và giá chủ lực là giá bán của các công ty lớn.