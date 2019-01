Dự án điện mặt trời của Sao Mai Group gấp rút thi công

Ngày 28-1, thông tin từ Tập đoàn Sao Mai (Sao Mai Group) cho biết, dự án điện năng lượng mặt trời (Sao Mai Solar PV1) tại ấp An Thạnh, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang đang gấp rút thi công để kịp đóng điện trước 30-6-2019.

Dự án được đầu tư với tổng công suất phát điện lên đến 210 MW, vốn đầu tư 5.000 tỉ được chia làm 4 giai đoạn từ nay đến năm 2020. Dự án sẽ hướng đến mục tiêu xóa đói giảm nghèo, mang lại nguồn sáng đổi đời cho hàng ngàn hộ dân. Sao Mai Group đang cùng chính quyền địa phương tạo lập nền tảng chiến lược phát triển kinh tế xã hội vùng biên giới theo hướng bền vững và nhân văn.



Dự án Sao Mai Solar PV1 đang gấp rút thi công để kịp đóng điện trước 30-6-2019

Tập đoàn Sao Mai đầu tư dự án điện năng lượng mặt trời tại chân núi Cấm là một sự lựa chọn thông minh. Bởi đất nông nghiệp ở vùng này mỗi năm chỉ sản xuất được 1 vụ lúa mùa ruộng nhưng năng suất bấp bênh vì thủy lợi nội đồng hoàn toàn phụ thuộc vào mùa mưa, giá trị đất ở ấp An Thạnh cũng rất thấp so với các nơi khác. Cuộc sống của người dân còn gặp rất nhiều khó khăn cho dù địa phương đã thực hiện nhiều chính sách xóa nghèo.

Để tạo quỹ đất xây dựng Sao Mai Solar PV1, lãnh đạo tỉnh và chính quyền địa phương thống nhất với Tập đoàn triển khai phương án “Sao Mai và người dân tự thỏa thuận giá chuyển nhượng”. Theo đó, giá chuyển nhượng ban đầu là 55 triệu đồng/công, cao hơn gấp nhiều lần so với giá trị thật của đất ở khu vực này.

Thống nhất với mức giá đưa ra, rất nhiều hộ dân đã đồng thuận ký hợp đồng chuyển nhượng đất với Sao Mai. Sau đó, để cuộc sống người dân thoải mái hơn, Tập đoàn đã quyết định nâng lên 80 triệu đồng/công áp dụng cho cả người đã bán trước hay sau.

Riêng đối với một vài hộ có đất nằm rải rác trong dự án tại ấp An Thạnh còn do dự thì Sao Mai thực hiện phương án thuê 25 năm với giá thỏa thuận chứ không phải mua đất với giá hàng trăm triệu đồng hay tiền tỷ một công đất như thông tin vừa qua.



Cũng thông tin từ Sao Mai Group, bên cạnh hàng ngàn hộ đồng thuận thì bất cứ dự án nào không tránh khỏi có 1 vài hộ không đồng tình và quan điểm của tập đoàn là tạo sự đồng thuận. Và Sao Mai Group xác định dự án Sao Mai Solar PV1 – một công trình tiêu biểu của Tập đoàn sẽ giải quyết việc làm, mang cơ hội kinh doanh cho cộng đồng dân cư, tạo bước đột phá cực kỳ quan trọng cho an ninh kinh tế - chính trị biên giới Tây Nam, “khai thác kho báu năng lượng mặt trời” tại chân Núi Cấm.