Ngày 9-9, Tập đoàn Phương Trang tiếp tục hỗ trợ trang thiết bị y tế cho tỉnh Bình Dương. Chuyến hàng bao gồm 10 máy trợ thở HFNC, 500 máy tạo ôxy và 1.000 dụng cụ đo lượng ôxy trong máu SpO2.

Đón tiếp đoàn, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch tỉnh Bình Dương đã gửi lời cảm ơn đến Tập đoàn Phương Trang vì đây không phải là lần đầu mà là rất nhiều lần Tập đoàn Phương Trang đã chung tay hỗ trợ trang thiết bị y tế cho tỉnh.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà (áo ca rô) nhận hỗ trợ từ Tập đoàn Phương Trang.

Trước đó, ngày 24-8, ông Nguyễn Văn Lộc - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Bình Dương cũng đã tiếp nhận 2.000 máy tạo ôxy do Tập đoàn Phương Trang hỗ trợ, tổng trị giá 50 tỉ đồng phục vụ công tác phòng chống dịch COVID. Số máy tạo ôxy này được Phương Trang vận chuyển trao trực tiếp cho trung tâm y tế các địa phương của Bình Dương như Thuận An, Thủ Dầu Một, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát, Bàu Bàng…

Tại TP.HCM, Tập đoàn Phương Trang cũng đã tiến hành tặng thêm cho Bệnh viện 115 một số trang thiết bị y tế, bao gồm 300 máy tạo ôxy, 10 máy thở HFNC và 5 máy thở xâm lấn. Tháng trước, Tập đoàn Phương Trang cũng đã trao tặng bệnh viện 115 TPHCM 400 máy tạo ôxy, 20 máy trợ thở và 1.000 dụng cụ đo ôxy trong máu SpO2.

Bên cạnh đó, ngày 10-9, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Tập đoàn Phương Trang tiếp tục tặng TP.HCM gần 300 tấn nông sản.

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng cam kết gửi tặng TP.HCM, Bình Dương và các tỉnh phía Nam 5.000 tấn nông sản gồm rau xanh và các loại rau củ dễ chế biến và bảo quản lâu như bắp cải, su hào, cà rốt, bí đỏ…

Đến nay, Tập đoàn Phương Trang – FUTA Group hỗ trợ thêm phương tiện vận chuyển và 1.000 tấn nông sản các loại, nâng tổng số nông sản Lâm Đồng gửi về TP.HCM tính đến nay lên 6.000 tấn.



Vận chuyển rau từ Đà Lạt về TP.HCM sáng 10-9.

Ngoài ra, một lượng lớn rau chưa được thống kê cụ thể cũng đã được người dân vùng nông sản Lâm Đồng gửi tặng người dân vùng dịch. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng ước tính 15.000 tấn nông sản được bà con nông dân tặng TP.HCM và các tỉnh áp dụng Chỉ thị 16. Các chuyến nông sản này được chuyển đi hàng ngày bằng các chuyến xe tải nhỏ do nông dân thuê hoặc được một số nhà xe ủng hộ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng là đầu mối tổ chức vận chuyển từ Đà Lạt và phối hợp với UBMTTQVN tại TP.HCM để phân phối hàng hóa, nông dân TP Đà Lạt nói riêng và nông dân tỉnh Lâm Đồng nói chung không chỉ ủng hộ nông sản mà còn dùng nhiều nguồn lực để có thể đưa nông sản đến tay người dân TP.HCM một cách nhanh nhất.

Đây là đợt thứ 3 Công ty CP Xe khách Phương Trang – FUTA Bus Lines huy động 34 chiếc từ xe tải đến xe khách, xe buýt hoán cải để chở gần 300 tấn nông sản. Cách sử dụng hệ thống lạnh từ điều hòa của xe khách và xe buýt đã giúp bảo quản được rau xanh quý giá trong hành trình dài từ Đà Lạt đến tay người dân.