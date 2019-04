Xây dựng thương hiệu từ sự uy tín, chuyên nghiệp

Nằm trên tuyến Quốc lộ 6, thuộc phường Đồng Mai - Hà Đông, Hà Nội, cửa hàng xăng dầu Đồng Mai thuộc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hà Tây (PTS Hà Tây) là một trong những cửa hàng có năng suất và sản lượng bán lẻ lớn của Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex (PTC).





Tăng thị phần bằng uy tín, chất lượng



Có lợi thế vị trí dọc tuyến Quốc lộ 6 từ Bến xe Yên Nghĩa (Hà Nội) đi các tỉnh Hòa Bình, Điện Biên, Sơn La nơi có lưu lượng lớn xe lưu thông, cửa hàng xăng dầu (CHXD) Đồng Mai được xây dựng và đưa vào hoạt động từ những năm 2000 với mức sản lượng bán lẻ trung bình chỉ từ 100 m3/tháng. Đến nay sản lượng bán lẻ xăng dầu của CHXD Đồng Mai đạt mức 860m3/tháng, năng suất lao động bình quân đạt 45m3/người/tháng (mức cao nhất trong hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu của PTS Hà Tây). Dự kiến kế hoạch năm 2019 sản lượng bình quân đạt 900 m3/tháng.

Để có được những con số trên, chị Đặng Thị Thu Hằng – Cửa hàng phó CHXD Đồng Mai cho rằng do tập thể CBNV – NLĐ cửa hàng đã khai thác từ uy tín và chất lượng của thương hiệu Petrolimex. Chị Hằng cho biết: “Mấy năm trở lại đây hạ tầng giao thông phát triển tạo điều kiện cho xe cộ lưu thông nhiều hơn. Nhưng cùng với đó là sự cạnh tranh của nhiều CHXD trên cùng tuyến đường. Do vậy, để thực hiện tốt chỉ tiêu sản lượng, chúng tôi đặt mục tiêu cạnh tranh bằng cách tận dụng lợi thế sẵn có của thương hiệu Petrolimex, áp dụng tốt Quy trình bán hàng 5 bước và ứng dụng công nghệ, phần mềm EGAS (phần mềm quản lý CHXD) để in hóa đơn trực tiếp tại cột bơm cho khách hàng. Điều này giúp giữ được lượng khách hàng trung thành và khai thác được nhiều khách hàng mới, tiềm năng”.

Khác biệt từ con người Petrolimex





Không chỉ thường xuyên tổ chức các chương trình khuyến mãi, tri ân khách hàng, hệ thống CHXD Petrolimex còn có sự khác biệt.



Ở CHXD Đồng Mai, quy trình bán hàng 5 bước đã góp phần tạo nên hình ảnh chuyên nghiệp, nhiệt tình, năng động và chu đáo khiến cho khách hàng luôn muốn quay trở lại. Chị Phạm Bích Ngọc, nhân viên cửa hàng cho biết: “Khách hàng của chúng tôi rất đa dạng, từ người đi ô tô, xe máy đến những tài xế xe tải nhỏ, xe container... Do đa dạng về người mua nên cũng đa đạng về tính cách. Tuy vậy, ý thức được sự tận tâm, thái độ phục vụ chuyên nghiệp, đảm bảo tốt về chất lượng và chính xác về số lượng cùng với sự đoàn kết và chung sức của tập thể đã góp phần tăng sản lượng xuất bán, năng suất lao động.”

Khẳng định sự tăng trưởng của CHXD Đồng Mai đến từ việc tạo dựng uy tín và chất lượng thương hiệu, ông Lê Tự Cường – Chủ tịch kiêm Giám đốc PTS Hà Tây cho biết: “Từ những ngày đầu thành lập, thương hiệu Petrolimex và con người Petrolimex đã tạo được dấu ấn tốt đẹp và niềm tin với khách hàng. Nó phản ánh văn hóa doanh nghiệp của Petrolimex, phản ánh qua giá trị lao động của mỗi cán bộ công nhân viên, người lao động. Đây cũng chính là nền tảng kinh doanh của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam nói chung và của Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex, PTS Hà Tây nói riêng”.