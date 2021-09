Chăm lo cho người lao động để họ trở lại làm việc . Hiện nay, nhiều DN đang đối mặt với tình trạng thiếu lao động để tái sản xuất. Bà đánh giá thế nào về tình trạng này? + Một trong những thách thức lớn khi các DN hoạt động trở lại là thiếu nguồn nhân lực. Nguyên nhân chủ yếu do thời gian qua, nhiều NLĐ đã rời TP để về quê tránh dịch. TP.HCM có trên 3,2 triệu lao động hoạt động trong các DN sản xuất, kinh doanh. Rất nhiều người trong số này là người nhập cư, đang gặp khó khăn do mất việc làm, không có thu nhập... Vì vậy, tôi cho rằng tập trung chăm lo, đảm bảo an sinh xã hội cho công nhân và gia đình họ lúc này là vô cùng cần thiết và cấp bách nhằm giữ nguồn lao động để đáp ứng nhanh chóng phục hồi sản xuất. . Ngoài giải pháp trên, theo bà thì cần thêm giải pháp nào để thu hút nguồn nhân lực phục vụ sản xuất, kinh doanh sau dịch? + Cần đào tạo lại NLĐ để sớm đưa nền kinh tế lên quỹ đạo tăng trưởng nhanh, bù đắp cho giai đoạn sụt giảm vừa qua. Bên cạnh đó, Chính phủ cần chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nhanh chóng cập nhật dữ liệu, tiến đến hoàn thành cấp thẻ xanh, thẻ vàng cho những người đạt yêu cầu về tiêm chủng. Đặc biệt, cần có sự phối hợp giữa các địa phương để giúp DN đưa NLĐ của mình từ các tỉnh về TP.HCM. Đồng thời cần quy định thống nhất từ trung ương đến các tỉnh, TP về việc cho phép nhận dạng, tiếp cận và đi lại một cách nhất quán để tránh DN lúng túng, bị động. Căn cứ vào tỉ lệ đạt thẻ xanh, DN xây dựng phương án, kế hoạch tái sản xuất rõ ràng thì chính quyền nên cho phép họ được tự kích hoạt lại trạng thái sản xuất phù hợp. Sau đó cơ quan chức năng giám sát trong quá trình thực hiện. Đó là cơ sở để DN từng bước tiến đến con số 100% NLĐ trở lại làm việc bình thường.