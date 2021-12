Xuất khẩu đạt kỷ lục mới Theo Tổng cục Thống kê, do ảnh hưởng của đại dịch nên tăng trưởng GDP cả năm 2021 đạt 2,58%, mức thấp nhất trong thập niên gần đây. Tuy vậy nền kinh tế nước ta vẫn có một số điểm sáng, một trong số đó là xuất khẩu. Cụ thể, tính chung cả năm 2021, tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đạt 668,5 tỉ USD, tăng 22,6% so với năm ngoái. Đây là mức cao kỷ lục mới. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm nay ước tính đạt hơn 336 tỉ USD, tăng 19% so với năm trước. Đáng chú ý có 35 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD, chiếm 93,8% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó có tám mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỉ USD. Tính chung cả năm, cán cân thương mại ước tính xuất siêu 4 tỉ USD và đây là năm thứ sáu liên tiếp Việt Nam xuất siêu.