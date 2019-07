Đột kích kho chứa 8.400 chiếc cốc nghi giả mạo hàng Thái Lan

Ngày 11-7, Tổng cục Hải quan cho biết Chi cục Hải quan Tân Thanh (Lạng Sơn) vừa chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn và các đơn vị liên quan đột kích kho hàng chứa 280 kiện hàng có dấu hiệu giả mạo xuất xứ Thái Lan.



Lực lượng chức năng đột kích kho hàng của ông chủ người Trung Quốc.

Theo đó, trưa 7-7, tổ công tác kiểm tra tại Ki ốt A15, A17, A19 chợ Hữu Nghị thuộc Trung tâm Thương mại Sài Gòn- Lạng Sơn có cất giấu một số tang vật vi phạm hành chính.

Lực lượng chức năng phát hiện bên trong các kho hàng có 280 kiện hàng chứa 8.400 chiếc cốc giữ nhiệt trên sản phẩm thể hiện chữ “Made in Thailand”, mới 100%. Ngoài ra còn có ba dụng cụ in, 13 bản in và 16 hộp chứa chất lỏng (mực in).



Cận cảnh số cốc nghi giả mạo xuất xứ Thái Lan.

Cũng tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện có tám người đang thực hiện việc in ấn logo (hình giống với các thương hiệu Versace, Burberry, starbucks) lên cốc giữ nhiệt có in chữ “Made in Thailand”. Những người này cho biết họ được một người đàn ông thuê làm việc theo ca, hết giờ có người đến trả công.

Theo thông tin từ Ban quản lý chợ Hữu Nghị, người thuê ki ốt trên mang quốc tịch Trung Quốc tên là Phương Long. Ông Phương Long đã nộp tiền thuê ba ki ốt trên trong quý III-2019 với số tiền 93,5 triệu đồng.

Ông Tôn Văn Hà, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tân Thanh, cho hay sau khi xem xét toàn bộ những số hàng trên có dấu hiệu vi phạm hành chính về hải quan nên đơn vị đã phối hợp tiến hành lập biên bản để kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định.