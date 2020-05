Du học sinh, lao động Việt Nam tại Nhật sẽ được nhận trợ cấp

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thông tin chính phủ Nhật Bản đang tiến hành hỗ trợ khẩn cấp bằng tiền mặt đối với những học sinh, sinh viên đang gặp khó khăn về tài chính.

Theo đó, khoản hỗ trợ này dành cho những lưu học sinh (trong đó có sinh viên Việt Nam) gặp khó khăn do thu nhập bị giảm mạnh vì không thể làm việc bán thời gian trong thời điểm dịch COVID-19.

Ngoài tình trạng khó khăn về tài chính thì thành tích học tập và tỉ lệ chuyên cần cũng được xem xét trợ cấp ở mức 200.000 yên hoặc 100.000 yên (43 hoặc 21 triệu đồng).

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam hướng dẫn, lưu học sinh Việt Nam thuộc đối tượng được trợ cấp cần trao đổi với các trường đại học, trường trung cấp nghề, trường tiếng Nhật đang theo học để tiến hành các thủ tục đăng ký tiếp nhận.



Thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản sẽ được nhận tiền trợ cấp cố định với số tiền khoảng 21 triệu đồng. Ảnh: PHONG ĐIỀN

Trước đó, ngày 27-4, chính phủ Nhật Bản cũng triển khai gói trợ cấp cố định đặc biệt, nhằm ứng phó khẩn cấp với dịch COVID-19. Gói hỗ trợ này nhằm hỗ trợ sinh hoạt phí cho tất cả những người có tên trong sổ đăng ký cư trú cơ bản (không phân biệt quốc tịch) với mức trợ cấp 100.000 yên/người (khoảng 21 triệu đồng).

Trước diễn biến phức tạp của COVID-19, chính phủ Nhật Bản đã có thông điệp trấn an những người có định hướng sang Nhật sinh sống và làm việc. Thông điệp nêu ngay cả khi hoạt động kinh doanh kém đi do ảnh hưởng của dịch thì các công ty cũng không được phép đối xử với người lao động nước ngoài ở thế bất lợi hơn so với người Nhật chỉ vì họ là người nước ngoài.



Đồng thời, trong trường hợp công ty buộc phải cho lao động nghỉ việc thì công ty phải chi trả khoản hỗ trợ nghỉ việc cho người lao động nước ngoài tương tự như với người lao động Nhật Bản.

Cùng đó, nếu lao động nước ngoài phải nghỉ làm vì con phải nghỉ học thì người lao động cũng được hưởng chế độ nghỉ phép (nghỉ có lương) hằng năm tương tự với người lao động Nhật Bản.



Khoản trợ cấp mà nhà nước trả cho công ty để bảo đảm việc làm cho người lao động được sử dụng cho người lao động nước ngoài tương tự như cho người lao động Nhật Bản.

Ngoài ra, các công ty cũng không thể tự ý sa thải người lao động. Khi một công ty muốn sa thải người lao động nước ngoài thì phải tuân theo các quy định giống như đối với người lao động Nhật Bản.