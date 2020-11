Vắng khách nước ngoài, du lịch Việt mất 16 tỉ USD Bộ VH-TT&DL cho hay năm nay, dự kiến lượng khách quốc tế đến Việt Nam chỉ đạt 3,7 triệu lượt, giảm trên 80% so với năm 2019. Với khách du lịch nội địa, dự báo cũng giảm 50% so với năm trước. Tính chung ngành du lịch Việt Nam thất thu khoảng 23 tỉ USD trong năm 2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trong đó từ thị trường khách quốc tế là 16 tỉ USD và 7 tỉ USD với thị trường khách nội địa. Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết thêm đến nay khoảng 95% doanh nghiệp lữ hành quốc tế đã ngừng hoạt động. Công suất sử dụng phòng của nhiều khách sạn ở các thành phố lớn, các khu du lịch chỉ đạt 10%-15% và nhiều khách sạn phải đóng cửa, cho nhân viên nghỉ việc.