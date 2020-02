Du lịch tính kế vượt khó mùa dịch Corona

Các điểm tham quan vẫn mở cửa đón khách bình thường Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho hay ngành du lịch đang triển khai các phương án phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra. Hiện nay trong chỉ thị của Thủ tướng là không tổ chức các lễ hội mới và hạn chế người dân tụ tập đến chỗ đông người chứ chưa có thông tin cấm đến.

Hội An là một trong những điểm đến có nhiều khách Trung Quốc. Vì vậy, các điểm tham quan của TP.HCM vẫn mở cửa đón khách bình thường cho đến khi có cập nhật mới. Đồng thời, các điểm đến này được đảm bảo đón khách trong điều kiện an toàn, chủ động bảo vệ du khách như phát khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn…”Việc tham quan trên địa bàn TP diễn ra trong điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh vẫn được tiến hành bình thường” - ông Vũ nhấn mạnh. Còn ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, đánh giá bên cạnh thông tin chính thống, trên mạng xã hội cũng có thông tin chưa chính xác, thậm chí sai lệch nhiều. Do vậy, sở sẽ cố gắng cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và sớm nhất. Qua đó giúp các công ty du lịch có thông tin đầy đủ, du khách không chủ quan lơ là với dịch bệnh nhưng tránh sự lo lắng thái quá đến mức “cứ ra đường là không dám thở mạnh”, sợ virus lơ lửng không biết bị nhiễm hay không.