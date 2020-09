An Thới lên phường, bất động sản sở hữu lâu dài ‘lên hương’

Lộ trình này được nhận định là sắp “cán đích”. Động thái này cũng mở ra dư địa tăng giá rất lớn cho bất động sản (BĐS).



“Thỏi nam châm” mới phía Nam

Dù “sinh sau đẻ muộn” nhưng An Thới lại có điều kiện vượt trội để phát triển nhanh, bền vững hơn thị trấn Dương Đông phía Bắc đảo. Với diện tích 27 km2, An Thới có quỹ đất rộng lớn (gần gấp đôi thị trấn Dương Đông), trong khi dân số chỉ bằng khoảng 1/3. Nhờ đó, An Thới chưa phải đối diện với những vấn đề như quá tải hạ tầng, ô nhiễm môi trường, đồng thời lại có điều kiện quy hoạch những khu đô thị (KĐT) văn minh, hiện đại.

Ngoài dư địa phát triển khu đô thị, nơi đây còn sở hữu những thế mạnh phát triển du lịch không đâu bằng, như những cung đường bờ biển ôm trọn cánh núi, 18 hòn đảo lớn nhỏ thuộc quần đảo An Thới.

Không bỏ lỡ “mỏ vàng”, suốt 5 năm qua, Tập đoàn Sun Group đã kiên trì chiến lược thâm canh kiến tạo nên hệ sinh thái Nam đảo, trọng tâm là tại thị trấn An Thới, với hơn 50 dự án du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, BĐS cao cấp. Diện mạo trung tâm du lịch đẳng cấp mang tầm khu vực đang dần định hình tại đây.

Thị trấn An Thới sắp khoác “tấm áo mới”.



Đầu tháng 8 vừa qua, thêm một tin vui cho Phú Quốc nói chung và An Thới nói riêng khi UBND tỉnh Kiên Giang đã trình Chính phủ đề án lập TP Phú Quốc – thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam.

Theo đó, thị trấn An Thới (cùng với Dương Đông) sẽ được quy hoạch lên phường. An Thới được định hướng thành cảng quốc tế, là đầu mối kỹ thuật, thương mại, du lịch. Nơi đây còn có các khu công nghiệp nhẹ, trung tâm văn hóa, di tích lịch sử gắn với truyền thống địa phương.

Tới đây, phường mới An Thới sẽ thu hút cư dân khắp nơi đến sinh sống, làm ăn, kinh doanh. Dự báo đến năm 2030, An Thới sẽ quy tụ khoảng 70.000 dân, gấp 3 lần hiện nay. Quá trình đô thị hóa và gia tăng dân số sẽ tạo đà cho thị trường địa ốc, nhất là những khu đô thị tại vị trí trung tâm An Thới được quy hoạch bài bản và sớm định hình đô thị kiểu mẫu.

Bất động sản hưởng lợi

Việc giá đất tăng mạnh sau khi một khu vực được nâng cấp về mặt hành chính không phải là điều mới trên thị trường. Theo các chuyên gia, xu hướng đó là tất yếu song không phải là yếu tố quyết định đến sự gia tăng giá trị của sản phẩm BĐS. Muốn BĐS tăng giá bền vững thì khu vực ấy phải được đầu tư mạnh về hạ tầng.

Kiến trúc Sun Grand City New An Thoi mang cảm hứng Địa Trung Hải rực rỡ.



Soi chiếu vào phường An Thới tương lai, có thể thấy, đây là khu vực giàu tiềm năng để trở thành một đô thị hiện đại bởi cùng với sự hiện diện của nhiều “ông lớn”, hạ tầng đô thị tại An Thới đang không ngừng được cải thiện. Cảng biển quốc tế An Thới, đường trục chính Nam - Bắc đảo, cáp treo vượt biển dài nhất thế giới… đã giúp An Thới kết nối dễ dàng với Bắc đảo, sân bay quốc tế Phú Quốc và tuyến đảo vệ tinh phía Nam.

Tới đây, hệ thống xử lý rác thải, nước thải, nước ngọt và năng lượng sạch cũng được Tập đoàn Sun Group đầu tư đồng bộ, góp phần nâng tầm An Thới thành đô thị xanh, bền vững. Và như vậy, việc “lên đời” thành phường sẽ chỉ như một “cú bồi”, giúp An Thới phát triển nhanh hơn và lan tỏa sức nóng đến thị trường BĐS.

Và Sun Grand City New An Thoi chính là dự án hội đủ tất cả những lợi thế kể trên. Shophouse do Sun Goup đầu tư quy tụ cả 4 giá trị cốt lõi: Giá trị sở hữu – giá trị kinh doanh – giá trị gia tăng theo thời gian và giá trị cộng hưởng từ hệ sinh thái. Mỗi căn shophouse tại đây có mặt tiền lên tới 8 m, cao 5 tầng, diện tích sử dụng lên đến 600 m2.

Phối cảnh kinh doanh nhà hàng tại Sun Grand City New An Thoi.



Nằm tại “lõi” trung tâm đô thị An Thới, tâm điểm giao thoa hai bờ Đông – Tây của hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng mà Tập đoàn Sun Group kiến tạo tại Nam đảo, shophouse Sun Grand City New An Thoi sẽ đón trọn dòng lưu chuyển của khách du lịch, nghỉ dưỡng tại các tổ hợp khách sạn, resort đẳng cấp khu vực Bãi Kem, Mũi Ông Đội (bờ Đông) và khách vui chơi, giải trí tại quần thể cáp treo An Thới, shophouse Primavera mang phong cách Địa Trung Hải cổ điển (bờ Tây).

Do đó, ngoài việc an cư lâu dài, tận hưởng nhịp sống của thành phố du lịch không ngủ, khách hàng sở hữu Sun Grand City New An Thoi còn có cơ hội kinh doanh các dịch vụ lưu trú, ẩm thực hay chăm sóc sức khỏe...

Tạo tiền đề cho giới đầu tư tiếp cận dự án, Sun Group tung ra ưu đãi vàng bao gồm gói hỗ trợ tiền thuê trong 2 năm đầu trị giá 2 tỉ, gói hỗ trợ kinh doanh trị giá 100 triệu. Ngoài ra, chính sách vay vốn lên tới 70% giá trị, hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng và tặng gói dịch vụ quản lý trong 5 năm tiếp tục duy trì.