Bát nháo bán tour du lịch ở Cồn Sơn

Từ năm 2015, một số người dân ở Cồn Sơn (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) liên kết làm du lịch sinh thái cộng đồng với nhiều dịch vụ hấp dẫn như làm và thưởng thức bánh dân gian, tát ao bắt cá, xem cá lóc bay, tham quan thưởng thức vườn trái cây... Nhờ đó cuộc sống người dân nơi đây dần thay đổi.



Theo người dân, từ đầu tháng 9-2018, tại bến tàu du lịch Cồn Sơn (phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy) và phía Cồn Sơn xuất hiện quầy bán vé “du lịch Cồn Sơn” do Công ty Đẳng cấp Mekong (có địa chỉ khu dân cư An Khánh, phường An Khánh, quận Ninh Kiều) dựng lên. Khi thấy du khách, nhân viên của công ty này tràn ra chèo kéo, bắt khách mua vé du lịch Cồn Sơn.

Bà Phan Thị Kim Ngân, chủ điểm du lịch Công Minh (Cồn Sơn), kể vào mùng 4 Tết có nhóm khách bốn người đến đưa vé tour của Công ty Mekong và yêu cầu bà phục vụ bánh. Do bà không bán dịch vụ cho công ty này nên không phục vụ. “Lúc này mấy người khách nói công ty bán 80.000 đồng/người, cầm vé vào ăn ở đâu cũng được. Họ lợi dụng người dân, nhà vườn chúng tôi để bán vé khách du lịch như thế là không chấp nhận được!” - bà Ngân bức xúc.



Điểm đặt quầy bán vé của Công ty Đẳng cấp Mekong ở phía Cồn Sơn. (Ảnh chụp ngày 12-2) Ảnh: HẢI DƯƠNG

Hiện người dân Cồn Sơn vô cùng lo lắng về hình ảnh du lịch Cồn Sơn mà bà con gây dựng lâu nay đang bị phá hủy.

Trả lời PV, ông Nguyễn Trung Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty Đẳng cấp Mekong, cho biết công ty đăng ký ba địa điểm kinh doanh gồm bến đò Cồn Sơn (khu vực 1, phường Bùi Hữu Nghĩa), đường xuống bến phà Cô Bắc và bến tàu Cồn Sơn trên đường Huỳnh Mẫn Đạt. Công ty bán vé đúng với địa điểm kinh doanh đã đăng ký tại Sở KH&ĐT và không có tình trạng chèo kéo khách.

Về tour du lịch, ông Hiếu cho biết công ty ký hợp đồng độc quyền với dịch vụ cá lóc bay Tín Hòa, giá vé là 39.000 đồng. Đây là phí dịch vụ, bảo hiểm hành khách, nước suối, khăn lạnh. Còn ở nhà vườn Quốc Thịnh, phiên chợ quê giá 79.000 đồng gồm dịch vụ ăn chè, sâm, trái cây, tham quan vườn bưởi và trái cây độc, lạ. Khách không trả thêm bất cứ phí nào.

Làm việc với PV, Thanh tra Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ cho biết sau khi nhận được phản ánh của người dân, ngành chức năng đã kiểm tra, xác minh thực tế. Theo đó, Công ty Đẳng cấp Mekong không phải bán vé qua “du lịch Cồn Sơn” mà bán chương trình tour du lịch. Thanh tra Sở đã nhắc nhở, đề nghị công ty này không được sử dụng cụm từ “quầy bán vé du lịch Cồn Sơn”. Công ty đã chấp hành, tháo gỡ.

“Đoàn công tác cũng đề nghị không được tổ chức bán tour du lịch tại bến tàu phía Cồn Sơn (khu vực 1, phường Bùi Hữu Nghĩa) do chưa được cấp chứng nhận địa điểm kinh doanh. Đồng thời không được chặn, nài ép khách mua dịch vụ, không được phát loa để giới thiệu chương trình tour du lịch làm ảnh hưởng môi trường xung quanh, gây nhầm lẫn cho khách du lịch” - vị cán bộ thanh tra nói.

Tuy nhiên, ghi nhận của PV ngày 12-2, Công ty Đẳng cấp Mekong vẫn đặt quầy bán vé ở phía Cồn Sơn.