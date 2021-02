Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đảm bảo an toàn phòng dịch

Sân bay đã an toàn và sẵn sàng hoạt động trở lại, dự kiến vào 3-3.

Ngày 20-2, đoàn công tác của tỉnh Quảng Ninh do ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đã có chuyến khảo sát, kiểm tra tình hình tại sân bay Vân Đồn và huyện Vân Đồn.

Tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Xuân Ký đánh giá cao nỗ lực phòng, chống dịch COVID-19 tại Cảng HKQT Vân Đồn và khẳng định, đến nay ổ dịch Vân Đồn đã hoàn toàn được dập tắt vì vậy Cảng HKQT Vân Đồn đã an toàn và sẵn sàng hoạt động trở lại. Ông Ký yêu cầu Cảng HKQT Vân Đồn phải tiếp tục thực hiện thật tốt các quy trình, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho hành khách và nhân viên.

Bí thư Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký kiểm tra, khảo sát tại sân bay Vân Đồn.



"Đến ngày 28 Tết, Quảng Ninh đã khống chế được hoàn toàn dịch bệnh trên địa bàn, dập tắt được ổ dịch ở sân bay Vân Đồn và khóa chặt ổ dịch tại thị xã Đông Triều. Hiện nay tỉnh đang tập trung công tác chuẩn bị để mở lại sân bay Vân Đồn, nỗ lực thực hiện mục tiêu kép năm 2021 để hiện thực hóa mục tiêu giữ vững địa bàn an toàn, ổn định và đà tăng trưởng hai con số trong trạng thái bình thường mới", ông Ký nói.

Dự kiến, Cảng HKQT Vân Đồn sẽ chính thức hoạt động trở lại từ ngày 3-3, sau khi hết thời hạn tạm đóng cửa để phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quyết định của Bộ Giao thông Vận tải.

Theo kế hoạch, ngay khi hoạt động trở lại, Cảng HKQT Vân Đồn sẽ nối lại đường bay Vân Đồn – TP.HCM phục vụ nhu cầu giao thương của người dân, đồng thời tiếp tục thực hiện trọng trách Quốc gia giao phó là đón các chuyến bay "giải cứu" người Việt Nam về nước và chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam làm việc.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách và nhân viên, Cảng HKQT Vân Đồn triển khai nhiều biện pháp đặc biệt, nâng mức độ an toàn phòng dịch lên cao hơn so với tiêu chuẩn chung.

CBNV cách ly tại sân bay vẫn chủ động bảo trì bảo dưỡng máy móc, cây xanh để sẵn sàng cho ngày mở cửa.



Cụ thể, với các chuyến bay "giải cứu" và các chuyến đưa đón chuyên gia nước ngoài, sân bay tiến hành rà soát và siết chặt lại toàn bộ quy trình đón chuyến bay đặc biệt. Hành khách xuống máy bay được đón tiếp và thực hiện các thủ tục đo thân nhiệt và khai báo y tế bắt buộc, thủ tục nhập cảnh, hải quan tại khu vực riêng biệt, đặt bên ngoài nhà ga. Mỗi hành khách được hướng dẫn sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn phòng dịch. Tất cả hành lý xách tay và hành lý ký gửi cũng được khử trùng bằng chất khử trùng đặc biệt. Sau khi hoàn tất thủ tục, hành khách được đưa về khu vực cách ly, theo dõi sức khỏe trong 14 ngày theo quy định.

Khu vực nhà ga và luồng di chuyển của hành khách đều được phun khử trùng, khử khuẩn. Mọi cán bộ nhân viên làm việc tại sân bay khi tham gia đón chuyến bay đặc biệt phải tuân thủ tuyệt đối công tác phòng dịch: đeo khẩu trang, mặc đồ bảo hộ theo tiêu chuẩn, đảm bảo khoảng cách an toàn với khách hàng và thực hiện khử khuẩn liên tục…

Sân bay được phun xịt khử trùng thường xuyên.



Với các chuyến bay thương mại thông thường, sân bay Vân Đồn tiếp tục thực hiện bố trí nước rửa tay sát khuẩn tại các quầy thủ tục, cửa ra vào ga, các phòng làm việc của nhân viên; đo thân nhiệt cho hành khách; yêu cầu khai báo y tế điện tử và bắt buộc đeo khẩu trang với 100% hành khách và cán bộ nhân viên sân bay. Hàng ngày, sân bay Vân Đồn thực hiện phun khử khuẩn nhà ga, lau chùi các vị trí có nguy cơ lây nhiễm cao như tay cầm, cánh cửa bằng dung dịch diệt khuẩn.

“Chúng tôi cam kết không chỉ sẵn sàng về cơ sở vật chất mà còn tối ưu, chuyên nghiệp hóa hơn nữa các quy trình, quy định, đặc biệt nâng quy định về phòng chống dịch bệnh lên mức cao nhất, đảm bảo an toàn cho mọi khách hàng, mọi chuyến bay đi- đến sân bay Vân Đồn", ông Phạm Ngọc Sáu – Giám đốc Cảng HKQT Vân Đồn khẳng định.

Trước đó, sau khi phát hiện ca bệnh COVID-19 số 1553 là nhân viên an ninh thuộc tổ An ninh Nội Bài, ngay đêm 27-1 và ngày 28-1, toàn bộ gần 300 cán bộ nhân viên làm việc tại Cảng HKQT Vân Đồn đã được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả phát hiện thêm các ca dương tính với virus SARS-CoV-2 là nhân viên thuộc tổ An ninh Nội Bài, Công ty Xăng dầu hàng không Skypec, Đài kiểm soát không lưu và Đài VOR. Đây đều là các đơn vị không trực tiếp tham gia phục vụ các chuyến bay về từ vùng dịch. Chỉ có một số ít nhân viên an ninh tham gia bảo vệ tại vòng ngoài, không tiếp xúc gần với hành khách.

Toàn bộ sân bay ngay lập tức được phun khử khuẩn. Cảng HKQT Vân Đồn đã có văn bản xin đóng cửa tạm thời sân bay để đảm bảo phòng dịch ở mức cao nhất. Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng quyết định thiết lập sân bay Vân Đồn thành cơ sở cách ly tập trung cho khoảng 150 người là nhân viên Cảng HKQT Vân Đồn và nhân viên các cơ quan, đơn vị khác làm việc tại sân bay như Cảng vụ hàng không, Công an cửa khẩu, Hải quan, Kiểm dịch Y tế quốc tế...

Từ ngày 2-2 đến nay, Quảng Ninh không ghi nhận ca nhiễm mới liên quan đến ổ dịch Cảng HKQT Vân Đồn và sân bay chính thức được gỡ bỏ phong tỏa từ ngày 17-2.