Chiêm ngưỡng ngôi tịnh xá vừa xác lập kỷ lục Việt Nam

Dấu ấn đời sống văn hóa tôn giáo của TP.HCM Pháp viện Minh Đăng Quang do Cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư Thích Giác Nhiên, nguyên Tổng Tri sự Trưởng Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam, sáng lập năm 1966. Ban đầu Pháp viện chỉ gồm một chánh điện cất tạm hình chữ nhật và một số am cốc bằng tre lá…Tuy nhiên chư tôn đức không quản ngại vừa tu tập, vun xới…để ngôi phạm vũ có được diện mạo trang nghiêm. Năm 2009 Hòa thượng Thích Giác Toàn, hiện là trụ trì đã tổ chức lễ khởi công xây dựng…đến năm 2017 Pháp viện Minh Đăng Quang trên diện tích gần 37.500m2 được chính thức khánh thành. Pháp viện ngày nay là một tự viện với phong cách kiến trúc hiện đại, đặc sắc song vẫn lưu giữ được kiến trúc truyền thống của hệ phái Khất Sĩ. Pháp viện Minh Đăng Quang tọa lạc tại số 505, Xa lộ Hà Nội, P. An Phú, Q.2, TP. HCM, góp thêm một dấu ấn về đời sống văn hóa tôn giáo của thành phố.