Chiếu phim Why Not Vietnam trên CNN

Tổng cục Du lịch Việt Nam (VNAT) cho biết, đơn vị này vừa hợp tác với CNN International cho ra mắt một phim quảng cáo truyền hình mới, gợi ý khách du lịch lựa chọn Việt Nam cho chuyến đi đầu tiên sau COVID-19.

Đoạn phim 30 giây chọn lọc giới thiệu những sản phẩm du lịch và điểm đến hàng đầu của Việt Nam, kết thúc với lời mời: When you’re ready to travel again, why not Vietnam? (Khi bạn sẵn sàng du lịch trở lại, tại sao không chọn Việt Nam?).

Lãnh đạo Tổng cục Du lịch cho biết phim quảng cáo muốn nhắc lại cho du khách về những nét cuốn hút của Việt Nam, và gợi ý Việt Nam như một điểm đến an toàn và hấp dẫn trong năm 2021.

Đoạn phim được sản xuất với sự hỗ trợ của Hội đồng Tư vấn Du lịch Việt Nam (TAB), được trình chiếu trên CNN Asia trong sáu tuần kể từ 15-10-2020, cũng như trang web chính thức của du lịch Việt Nam (www.vietnam.travel) và các trang mạng xã hội.



Hình ảnh trong đoạn phim.

Sắp tới, Việt Nam tiếp tục triển khai chuỗi hoạt động nối tiếp đoạn phim Why Not Vietnam?’ như các cuộc thi trên mạng xã hội, quảng cáo hiển thị, và các bài viết về sự hiệu quả trong việc kiểm soát dịch bệnh COVID-19 của Việt Nam, cũng như cam kết đối với sự an toàn của du khách và người dân tại đây.

“Chúng tôi muốn chia sẻ câu chuyện về những người Việt đồng lòng chống dịch, tương trợ với bạn bè quốc tế,” ông Đinh Ngọc Đức, Vụ trưởng Vụ Thị trường Du lịch, Tổng cục Du lịch cho hay.

Theo ông Đức, thông qua chiến dịch ‘Why Not Vietnam?’ kỳ vọng mang đến các trải nghiệm du lịch phù hợp cho du khách muốn nghỉ ngơi, thư giãn sau COVID-19, và nhấn mạnh Việt Nam là một điểm đến an toàn trong khu vực.

Thước phim 30 giây này cho du khách câu trả lời về những lí do thuyết phục họ tin tưởng chọn Việt Nam cho các chuyến đi trong tương lai: sự nỗ lực của Chính phủ và người dân tạo nên thành tích về sự kiểm soát dịch bệnh và đảm bảo an toàn cho người dân từ thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát.

Ông Đức nói thêm, Việt Nam còn rất nhiều điểm đến hoang sơ, nơi du khách có thể tận hưởng những giây phút bình yên bên cạnh hành trình khám phá văn hoá và ẩm thực thú vị.

Không dừng ở đây, trong vài tháng tới, Việt Nam sẽ thu hút khách du lịch bằng các cuộc thi có giải thưởng giá trị cao trên mạng xã hội.

Cuộc thi đầu tiên, dự kiến ra mắt trong tháng 11 tới, trong đó giải thưởng hấp dẫn gồm một cặp vé máy bay quốc tế khứ hồi do Vietnam Airlines tài trợ (có giá trị sử dụng trong năm 2021), cùng một kỳ nghỉ bốn ngày ở Sapa với Topas Riverside Lodge và Topas Ecolodge, nơi lưu trú được chứng nhận National Geographic Certified Unique Lodge.

Du khách có thể đồng hành và tham gia vào chiến dịch ‘Why Not Vietnam?’ bằng cách theo dõi @vietnamtourismboard trên Facebook hoặc Instagram, và tìm hiểu thêm tại: www.vietnam.travel