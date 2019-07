Chiều 8-7, quận ủy Cái Răng, TP Cần Thơ tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện đề án “Bảo tồn và Phát triển chợ nổi Cái Răng”. Theo đó, qua 3 năm sản phẩm, dịch vụ du lịch tại khu vực Chợ nổi phát triển, đa dạng và phong phú đáp ứng nhu cầu tham quan của du khách trong và ngoài nước.

Tính đến nay, Cái Răng đã cho xây dựng và lắp đặt 36 pano cổ động, biên soạn và in ấn 13.600 tờ rơi; trang bị 2 ghe thu gom rác; bố trí 11/50 phao phân luồng đảm bảo an toàn giao thông thủy; hỗ trợ di dời 38 bè nổi đến nơi neo đậu an toàn,…

Ngoài ra, dịch vụ phục vụ nhu cầu ăn uống, vui chơi của khách du lịch được quan tâm và đầu tư: Đã có 3 hộ đầu tư 3 nhà hàng nổi trên sông; đầu tư quầy hàng nổi bán quà lưu niệm, đặc sản địa phương với tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỉ đồng,…

Chợ nổi Cái Răng. Ảnh: CẨM GIANG



Tại buổi sơ kết 3 năm thực hiện đề án “Bảo tồn và Phát triển chợ nổi Cái Răng”, lãnh đạo quận Cái Răng kiến nghị UBND TP, các Sở, ngành hỗ trợ để quận xây dựng cơ chế quản lý phù hợp với đặc thù chợ nổi, tạo điều kiện để các DN đầu tư vào chợ nổi.



Theo ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chợ nổi Cái Răng được Tạp chí Du lịch Rough Guide (Anh quốc) bình chọn là một trong 10 chợ ấn tượng nhất thế giới. Đây là niềm tự hào, tài sản, nét đẹp văn hóa không chỉ của TP Cần Thơ mà còn của vùng ĐBSCL.

“Qua báo cáo 3 năm thực hiện đề án, chưa thấy được số liệu về sự phát triển của thương hồ, sản lượng nông sản, thu hút du lịch,… Do đó, lãnh đạo quận cần nhìn nhận và đánh giá hiệu quả của đề án từ đó có phương án bảo tồn phù hợp. Ngoài ra, thời gian tới cần đa dạng các loại hình dịch vụ du lịch tại chợ nổi, tập trung vào các thế mạnh sẵn có của địa phương” – ông Hiển, yêu cầu.