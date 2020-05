Đà Nẵng công bố chương trình kích cầu du lịch

Bà Trương Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng) cho biết, để thu hút du khách trong giai đoạn “hậu Covid-19”, chương trình kích cầu sẽ bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2020 với thông điệp “Da Nang Thank you”.

Trong đó, các giải pháp trọng tâm là tạo ra các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi hấp dẫn, đảm bảo chất lượng mang lại nhiều giá trị cho du khách với các nhóm dịch vụ tour tham quan, lưu trú, ăn uống,…



Du lịch Đà Nẵng chịu thiệt hại khá nặng nề do dịch COVID-19. Ảnh: BÙI TOÀN.

Chương trình kích cầu du lịch hướng đến các du khách nội địa có đường bay thẳng đến Đà Nẵng như: Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ,… và thu hút một số thị trường quốc tế ở khu vực Đông Nam Á, Mỹ, Ấn Độ khi tình hình dịch được kiểm soát.

Tính đến nay, Đà Nẵng đã thu hút được 150 doanh nghiệp ở TP tham gia, trong đó các hình thức dịch vụ được chia thành 3 giai đoạn với chủ đề riêng biệt, gồm: chủ đề du lịch biển (17-7 đến 31-7), chủ đề du lịch mua sắm – giải trí (23-1 đến 6-12), chủ đề Giáng sinh và Năm mới (22-12 đến 28-12).

Song song đó, hoạt động của quỹ xúc tiến phát triển đang được triển khai. Đây là quỹ được hình thành từ nguồn vốn và kinh phí của các doanh nghiệp du lịch tại địa bàn TP Đà Nẵng, tài sản ban đầu là 3,85 tỉ đồng.

Theo thống kê của Sở Du lịch, ước lũy kế 4 tháng đầu năm 2020, tổng khách tham quan du lịch Đà Nẵng đạt xấp xỉ 1 triệu lượt, giảm 58% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 575.000 lượt, giảm 50% so với cùng kỳ 2019, khách nội địa ước đạt 493.000 lượt, giảm 64% so với cùng kỳ năm 2019.